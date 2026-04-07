জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
Published : April 7, 2026 at 3:58 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ধাৰণা ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ স্থিতি সফল হʼব ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত বা ক’ৰবাত ফুৰিবলৈ বা কোনো বনভোজনত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ সামাজিকভাৱে আপুনি বহুত সন্মান পাব ৷ ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি বহুত ধন পাব ৷
- মিথুন ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাত সফল হʼব ৷ আপোনাৰ সম্পত্তি, ঘৰৰ পৰা লাভ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, লাভ হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপুনি আজি বৰ ভাগৰুৱা অনুভব কৰিব ৷ শাৰিৰীক আৰু মানসিকভাবে অস্থিৰ অনুভব কৰিব ৷ শৰীৰৰ যত্ন লওক, বাহিৰত খোৱা বন্ধ কৰক ৷ খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব আৰু ভ্ৰমণ বৰ শুভ নহ’ব ৷ আপোনাৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰীসকলে বিপদজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে অলপ সাবধানে থাকক ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ আপুনি আজি সৎকৰ্মক ভাল কৰিবলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷
- তুলা ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : মানসিক শান্তি লাভ কৰিব আৰু শৰীৰ ভালে থাকিব ৷ ঘৰুৱা পৰিৱেশ শান্ত থাকিব ৷ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰক বা ছবি অঁকা , চালচা বা জেঝ নৃত্য শিকিব পাৰে ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত ৰোমাণ্টিক ভ্ৰমণত যাব পাৰে ৷ বন্ধুৰ লগত কফি খাবলৈ গৈ পুৰণি কথা মনত পেলাওক ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো বৰ সুন্দৰ নহয় ৷ আপুনি কামৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা পাব ৷ আপোনাৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিয়ে আপোনাক চিন্তাত পেলাব ৷ শান্ত থাকক আৰু ধৈয্য ধৰি বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ চেষ্টা কৰক ৷
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ কৰ্মত প্রতিযোগিতা হ'ব পাৰে, কিন্তু প্রতিযোগিতাত বিফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব আজি ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ আপোনাৰ ধাৰ্মিক উৎসৱসমূহ উৎযাপন কৰিব পাৰে ৷ নতুন বস্তু বা ব্যৱসায় আপুনি উদ্ঘাটন কৰিব ৷