৬ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ৬নৱেম্বৰ, শুকুবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
৬ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 6, 2026 at 5:32 AM IST
- মেষ ৰাশি : সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ নতুন বন্ধু-বৰ্গ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- বৃষ ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা ভাল আমদানি হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : হঠাতে লোৱা সিদ্ধান্তই আপোনাক অসন্তুষ্ট কৰিব ৷ মাতৃ বা পত্নীৰ লগত সম্বন্ধ অলপ মিশ্ৰ ধৰণৰ হ’ব ৷ ভ্ৰমণ বাতিল কৰক ৷ পানীৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ মানসিক অশান্তি হ’ব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ মন ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিব । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত । খৰচ বৃদ্ধি ৷
- সিংহ ৰাশি : এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত থাকিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস, ভাৰসা আৰু নিশ্চয়তা ৰাখক ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো পৰিয়ালৰ ভাল ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰাখক ৷ কঠোৰ কাৰ্য সহজতে কৰিব পাৰিব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো কঠিন দিন হʼব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
- ধনু ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্ম ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি : নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মনোযোগ দিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- মীন ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷