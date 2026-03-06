জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগে আপোনালৈ অপেক্ষা কৰি আছে ? জানি লওক আপোনাৰ দিনটোৰ ৰাশিফল…
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : March 6, 2026 at 4:13 AM IST
- মেষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সফল লাভ ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ মিঠা মাত আৰু ব্যৱহাৰে সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিব ৷ ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় মিটিং বা চাকৰিৰ বাবে অনুষ্ঠিত পৰীক্ষা আদিত সফল ৷ মিত্ৰতা সূদৃঢ় ৷
- মিথুন ৰাশি : ছোৱালীৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ পৰাপক্ষত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- কৰ্কট ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি ৷ কর্মত প্ৰবল হেঁচা ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । কর্ম প্রতিযোগিতাত বিফল ৷
- সিংহ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্যত সফল ৷ কিন্তু বন্ধুৰ লগত কাজিয়া হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- কন্যা ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি বহু অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব, কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শ হʼব ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : এক কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : জীৱনত মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- ধনু ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- মকৰ ৰাশি : বিবাহিতৰ বাবে ভাল দিন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷
- কুম্ভ ৰাশি : খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ সহকৰ্মীৰ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ নকৰিব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- মীন ৰাশি : নিৰ্দ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি সকলো নিৰ্ণয় ল’ব ৷ মিশ্রিত খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷