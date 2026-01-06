2026 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো মঙলবাৰ কেনে যাব, জানিবলৈ পঢ়ক আজিৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ?জানি লওক মঙলবাৰৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 6, 2026 at 5:31 AM IST
- মেষ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব ৷ প্রতিযোগিতা বা অধ্যয়নত ভাগ ল’ব পাৰে । সন্তানৰ সফলতাৰ বাবে আনন্দিত হৈ পৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা সাৱধানে খৰচ কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি হ’ব ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় বা কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : ৰোগ বা পীড়া হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷
- সিংহ ৰাশি : টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ ন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- কন্যা ৰাশি : আপুনি স্বাৰ্থ সৃষ্টিকৰ্তা হিচাবে প্ৰকাশ কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ সন্ধিয়াটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷
- তুলা ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷ পুৰণি ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে ন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : খেলুৱৈ, অভিযন্তাসকলৰ বাবে আজি প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- মকৰ ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ শিক্ষার্থীয়ে উত্তম ফল লাভ হ’ব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি সক্ৰিয় হৈ থাকক ৷ আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ প্রিয় দিন ৷ বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ ড্ৰাইভ আনন্দৰে আৰু সুস্থিৰে কৰিব ৷
- মীন ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ কিন্তু পৰামর্শবোৰ ভাল হʼব ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখা ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷