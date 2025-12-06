একাধিক ৰাশিৰ বাবে শুভ আজিৰ দিনটো… কোনে কৰিব পাৰিব বিদেশ ভ্ৰমণ… জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 6, 2025 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা নাই । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে ।
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব । সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব । ড্ৰাইভ আনন্দৰে কৰিব ।
- মিথুন ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল । ভাগ্য ভাল । লক্ষ্যত সফল । কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব । কর্ম ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । ব্যক্তিগত জীৱন ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ।
- কৰ্কট ৰাশি : পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে । পৰচৰ্চা নকৰিব ।
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাসক । লক্ষ্যত সফল । সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব । নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ।
- কন্যা ৰাশি : টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব । বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব । দিনটো সফল । সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । পৰিশ্ৰমৰ ভাল সফল লাভ । গ্ৰহৰ স্থান ভাল ।
- তুলা ৰাশি : চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল হʼব । নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব । কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : কর্ম ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব । কর্ম শান্ত হৈ থাকি কাম কৰিব । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
- ধনু ৰাশি : হানিকাৰক আলোচনা নকৰিব । শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ।
- মকৰ ৰাশি : নতুন দায়িত্ব লাভ । নতুন অধ্যয়নৰ কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব । কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটোত বিপদৰ আশংকা নাই । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । প্ৰেমত শুভ ।
- মীন ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । পৰচৰ্চা নকৰিব । শান্ত হৈ কর্ম কৰিব । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল ।