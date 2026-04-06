জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগে আপোনালৈ অপেক্ষা কৰি আছে ? জানি লওক আপোনাৰ দিনটোৰ ৰাশিফল…
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : April 6, 2026 at 7:02 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ধাৰণা ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ স্থিতি সফল হʼব ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ৷ আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : আপুনি নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু কাৰ্য্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি সকলো সহজভাবে লবলৈ চাওক ৷ আপোনি শাৰিৰীকভাবে অসুষ্ঠ অনুভব কৰিব ৷ হজম শক্তি হ্ৰাস হ’ব আৰু মানসিকভাবেও কিছু অশান্তি পাব ৷ ভ্ৰমণৰ চিন্তা মনৰ পৰা আতঁৰাই দিয়াই মংগল ৷
- সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ৷
- তুলা ৰাশি : আজি দিনটো আপোনাৰ ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব, আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক ৷ আবেলি কৰ্মজীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব, যি আপোনাৰ মন তিক্ত কৰি তুলিব ৷ অলপ সময় নিৰলে থাকক আৰু আপোনাৰ ভুলখিনি বিশ্লেষণ কৰক ৷ গাড়ী সাৱধানে চলাব আৰু ট্ৰেফিক ৰক্ষাৰ নিয়ম মানিব ৷ ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত সদ্যহতে বাতিল কৰক ৷
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ বিবাহিত জীৱন আনন্দৰ হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : টকা-পইচা খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ অনাৰ্থক খৰচ-পাতি হʼব পাৰে ৷ কার্য্য-ব্যৱসায়ত, পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ লগত, বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত পৰামৰ্শক মানি চলাৰ আৰু নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰাৰ উচিত সময় ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ আজি আপুনি নিজৰ সপোনৰ ৰাজ্যত বাস কৰিব ৷