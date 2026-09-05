কোন ৰাশিৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, কাৰ জীৱনত আছে বাধা, কোন ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : September 5, 2026 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধি ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : আনন্দময় দিন ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব ৷ দৰমহা ভাল ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- মিথুন ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চা পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে জীৱন ভাল বন্ধু হʼব ৷ আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । সন্ধিয়াটো নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ নিজৰ সৌন্দৰ্যতাৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰ ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো নাৰীৰ বাবে সৌভাগ্যশালী ৷ চৰকাৰী নথিপত্রত সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- ধনু ৰাশি : আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত ৷ সত্যৰ ভাল ফল পাব ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কার্য জীৱনৰ কাৰণে মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷
- মীন ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷