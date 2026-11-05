৫ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ৫নৱেম্বৰ, বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
৫ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 5, 2026 at 5:17 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কর্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ কৰিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ মনৰ কথা শুনিব ৷ সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব ।
- মিথুন ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’ব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : কার্য জীৱনত ভাল পদোন্নতি ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- সিংহ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ দিনটো ভাল ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল ৷
- কন্যা ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ মহিলাৰ ভাগ্য ভাল ৷ কিয়নো বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কিন্তু সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ আবেলিটো প্ৰায় ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : আজি বহুত লাভ ৷ সফল হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত ভাল ৷
- ধনু ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- মকৰ ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব ৷ কর্ম ব্যস্ততাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : যুগল স্থিতি সম্মুখিন হʼব ৷ দুঃচিন্তা হʼব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- মীন ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল'ব । কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷