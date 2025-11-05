বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : November 5, 2025 at 3:58 AM IST
মেষ ৰাশি : আপুনি মন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব ৷ সময়ত কার্য কৰাত সফল হʼব ৷ আপোনাৰ কার্য জীৱনত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, তথাপিও ধৈৰ্যশীল হৈ কার্য কৰিব লাভৱান হ’ব ৷
বৃষ ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল নাযাব পাৰে । সকলো ধৰণৰ দুশ্চিন্তাই আপোনাক আগুৰি ধৰিব । শাৰীৰিক সমস্যাত ভুগিব পাৰে । প্ৰিয়জনৰ সৈতে আপোনাৰ মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যাৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ প্ৰতিকূল হৈ উঠিব । অধিক ব্যয়ৰ যোগ আছে । কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো ভাল ফল নোপোৱাৰ বাবে আপুনি বিষণ্ণ হৈ পৰিব পাৰে । বিশৃংখল পৰিস্থিতিক এৰাই চলিবলৈ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে ভালকৈ ভাবি চিন্তি ল’ব ।
মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে আপোনাৰ কার্য্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কোনো হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহ,পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ আনক বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।
কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ অন্যথা দিন বিপদাশঙ্কা হৈ পৰিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ বহু দিনৰ প্ৰেমক পাব পাৰে ৷ আপুনি পত্নীক সুন্দৰ উপহাৰ দিব ৷ আপোনাৰ আৰ্ট আৰু নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
কন্যা ৰাশি : আজি বহুত লাভ আৰু সফলতাৰ দিন ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে অলপো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত মনেৰে কর্ম কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
তুলা ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল দিন হʼব ৷ আপুনি আজি নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব ৷ নতুন কাপোৰ কিনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ প্ৰায় ভাল দিন হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিনটো তেতিয়া ভাল হʼব ৷ তথাপিও এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত নহʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
ধনু ৰাশি : আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম হʼব ৷ বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমিকৰ লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় ভাল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধুবৰ্গৰ লগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : বিপদাশঙ্কা কৰ্মক সহজে সম্পন্ন কৰিব ! তথাপিও আপোনাৰ আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ কিন্তু আপুনি বিফলতা নাপাব, সফল হʼব ৷
মীন ৰাশি : আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে । দৃঢ় নিশ্চয়তা বিশৃঙ্খলতা হোৱা দেখা দিব পাৰে । নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল'ব, আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব ৷ আপুনি কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷