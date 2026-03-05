জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে আপোনাৰ 5 মাৰ্চৰ দিনটো কেনে হ'ব, জানি লওক...
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব ।গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : March 5, 2026 at 4:57 AM IST
- মেষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফলতা পাব ৷ বন্ধুৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ পার্টী হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- বৃষ ৰাশি : সক্ৰিয়তা অনুভৱ হʼব ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰৰ মহিমা ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল ৷ লক্ষ্য সফল ৷
- মিথুন ৰাশি : হঠাতে লোৱা সিদ্ধান্তই আপোনাক অসন্তুষ্ট কৰিব ৷ মাতৃ বা পত্নীৰ লগত আপোনাৰ সম্বন্ধ অলপ মিশ্ৰ ধৰণৰ হ’ব ৷ ভ্ৰমণ বাতিল কৰক ৷ অলপ দিন পানীৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- কৰ্কট ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল দিন ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : কঠিন দিন হʼব ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো মিশ্ৰ ফলদায়ক ৷ আপুনি আনক সুখী কৰিব পাৰিব ৷ ধনৰ ফালৰ পৰা ভাল দিশ ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধি ৷ শৰীৰ ভাল থাকিব ৷ দূৰৰ পৰা ভাল খবৰ পাব আৰু সেয়া ধন সম্পৰ্কীয় হ’ব ৷ ভ্ৰমণ লাভদায়ক হ’ব ৷ বিবাহৰ যোগ ৷ সংগীৰ লগত সম্পৰ্ক উন্নত ৷
- তুলা ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
- ধনু ৰাশি : নতুন গ্রাহক লাভ ৷ হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি : বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ সক্ৰিয় দিন ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় বা কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ভাল ফল পাব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷
- মীন ৰাশি : এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ সম্পর্ক ভাল ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ নিজৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখক ৷