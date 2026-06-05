জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : June 5, 2026 at 5:00 AM IST
মেষ ৰাশি: আপোনাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশক নান্দনিকভাৱে অধিক উন্নত কৰি তোলাৰ এক তীব্ৰ আকাংক্ষা অনুভৱ কৰিব ৷ আচবাব ক্ৰয়ৰ যোগ ৷ বিশেষকৈ পৰ্দা সুগন্ধিযুক্ত মমবাতি ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ কোনো নাৰীৰ পৰা বিশেষকৈ নিজৰ মাতৃৰ পৰা প্ৰশংসা আৰু উদগণি পাই থকালৈকে আপুনি কামৰ কাৰণে অ’ত-ত’ত দৌৰি ফুৰিবলৈ বেয়া নাপাব । পৰিয়াল সম্বন্ধীয় বিষয়ত আলোচনা কৰিলে সেয়া ফলদায়ক হ’ব, যাৰ ফলত আপুনি পৰিতৃপ্ত হ’ব । ইয়াৰ পিছতো আপোনাৰ যদি এনেকুৱা লাগে যে কিবা অভাৱ আছে, তেতিয়া আশা এৰি নিদিব ।
বৃষ ৰাশি: বিদেশত কামৰ বাবে থকা আপোনাৰ বন্ধু আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ পৰা ইতিবাচক খবৰ পাব । যাৰ ফলত আপুনি উৎসাহ অনুভৱ কৰিব ৷ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । যিসকলে বিদেশত গৈ পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ বিচাৰে বা ইনটাৰ্ণ হ’ব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সময় অনুকূল । তীৰ্থযাত্ৰা বা ছুটী কটোৱাৰ বাবে ভ্ৰমণৰ যোগ আছে । এইবোৰ আপোনাক আনন্দ দি থাকিব । আপোনাৰ এই আনন্দপূৰ্ণ মন কৰ্মক্ষেত্ৰত সহায়ক হৈ উঠিব ৷ স্বাভাৱিকৰ তুলনাত আজি অধিক কাম কৰিবলগীয়া থাকিলেও আপুনি ইয়াক লৈ মুঠেও চিন্তা নকৰিব । প্ৰচুৰ লাভবান হ’ব আৰু বিনিয়োগৰ কাৰণেও সময় অনুকূল ।
মিথুন ৰাশি: হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰিব ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ আজি আপুনি নিজৰ জীৱন-যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ৷ বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন শুভ ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস, ভৰসা ৰখা জনে লক্ষ্যত সফলতা লাভ কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি: বিলাসিতা, বৈভৱ আৰু জীৱনৰ আটাইবোৰ ভাল ভাল বস্তুৱে আজি আপোনাক আনন্দ দি থাকিব । বৃত্তিমূলক আৰু আৰ্থিক সকলো বস্তুৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বৰ সৌভাগ্যশালী । ধন বৃদ্ধি আৰু ব্যৱসায়ত উন্নতি হ’ব । আজি আপুনি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে স্থিৰতা আৰু সক্ৰিয়তা অনুভৱ কৰিব ৷ আপোনাৰ সামাজিক মৰ্যাদায়ো ইতিবাচক দিশ পাব, যাৰ ফলত আপুনি আন্তৰিকভাৱে তৃপ্তি লাভ কৰিব ৷ এতিয়া ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা ভাবিলে আৰু তাৰ পৰিকল্পনা ল’লে ফলদায়ক হ’ব । দিনটো উপভোগ কৰক ৷
সিংহ ৰাশি: নিজৰ প্ৰচণ্ড খং কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, সেয়া শিকি লওঁক । গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ বাবে দিনটোক মধ্যমীয়া কৰি ৰাখিব । গতিকে আজি কোনো পূৰ্বে নোহোৱা বা অভূতপূৰ্ব ঘটনা নঘটে । শান্তভাৱে দিনটো পাৰ হ’ব, যেনেকৈ চলি আছে তেনেকৈয়ে আপুনি চলিব ৷ তাৰমাজতেই কিছু স্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন আহিব । কিন্তু অপ্ৰত্যাশিত একো ঘটনা নঘটে । দৈনন্দিন কাম-কাজত হোৱা সংঘাত আৰু বিবাদ এৰাই চলিবলৈ নিজৰ মূৰ ঠাণ্ডা ৰাখক । মাতৃৰ অসুখৰ কাৰণে আপুনি আজি অ’ত-ত’ত দৌৰি ফুৰিব লাগিব কাৰণে আপুনি ক্লান্ত হৈ পৰিব । মূৰ ঠাণ্ডা ৰাখি সোঁত ধৰি আগুৱাই গৈ থাকক ।
কন্যা ৰাশি: আইন সংক্ৰান্তীয় কাগজত চহী কৰাৰ আগতে ভালদৰে চাই লওক ৷ দিনটো বৰ সফল দেখা নাযায় ৷ মানসিক অসুস্থতা অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত বিশেষ কথাত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷ কামৰ বোজাৰ পৰা সাৱধান ৷
তুলা ৰাশি: আবেগ আৰু দুৰ্বলতাসমূহক প্ৰকাশ কৰাটো কেতিয়াবা ভালহে হয় আৰু এয়া প্ৰচণ্ড আকৰ্ষণীয়ও হয় । আজি আপুনি আবেগেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব । উৎসাহ-উদ্দীপনাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব ৷ আকৌ কেতিয়াবা মনো বেয়া হৈ যাব ৷ মনত আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ প্ৰিয়জনৰ সৈতে হোৱা ভুল বুজাবুজি বা মাতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে মনটো বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ সামগ্ৰিকভাৱে ক’বলৈ গ’লে বৰ্তমান আপোনাৰ গ্ৰহ আপোনাৰ প্ৰতিকূল নহয় । গতিকে আৰামত থাকক । কাৰণ বেয়া সময় পাৰ হৈ যাব ।
বৃশ্চিক ৰাশি: ভাগ্যই আপোনালৈ চায় হাঁহি মাৰিব ৷ ধনাগমনৰ দিশ শুভ ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে এটা সুন্দৰ দিন ৷ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যাব পাৰে, আনন্দপূৰ্ণ হ’ব ৷ সমগ্ৰ দিনটো প্ৰসন্ন হৈ থাকিব ৷
ধনু ৰাশি: দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফলতা লাভ কৰিব ৷
মকৰ ৰাশি: সৰু-সুৰা দুৰ্ঘটনা আৰু মানসিক অশান্তিয়ে সমগ্ৰ দিন আগুৰি থাকিব ৷ আপোনাৰ সন্তান, পৰিয়াল আৰু সহকৰ্মীসকলৰ ওপৰত উঠা খঙে শৰীৰত প্ৰভাব পেলাব ৷ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ’ব আৰু নিজকে ধৰ্মীয় বা সামাজিকভাৱে অসহায় অনুভব কৰিব ৷ ভ্ৰমণ কৰি থাকক, কষ্ট কৰি পোৱা ভাল ফল ভোগ কৰক ৷
কুম্ভ ৰাশি: আজি আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ এইটো দিন ভাল, সফলতা লাভৰ যোগ ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত সফলতা ৷ নিজৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ পৰা বহুত লাভ হ’ব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিজৰ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
মীন ৰাশি: কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ বিপদৰ আশংকা নাই, দিনটো প্ৰায় ভালেই ৷ সফলতা লাভ ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হ’ব পাৰে, আনন্দময় হ’ব ৷ প্রতিযোগিতাত সফলতা ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ।