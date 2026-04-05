জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? দিনটোত কি কৰিব, কি নকৰিব ? সকলো জানিব পাৰিব আমাৰ এই ৰাশিফলৰ জৰিয়তে ৷
Published : April 5, 2026 at 5:00 AM IST
মেষ ৰাশি: লক্ষ্যত সফল হোৱাৰ যোগ ৷ বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ভাগ্য ভাল ৷ আজি বিপদৰ কোনো আশংকা নাই ৷ তাৰপিছতো সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ বিপদত পৰাৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিব ৷ আবেলিলৈ শুভ সময় ৷
বৃষ ৰাশি: প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰ্ণ দিনটো ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে অতি লাভজনক হ’ব ৷ ব্যৱসায়িক দিশত প্ৰতিদ্বন্দ্বীক হৰুৱাব ৷ সহকৰ্মীৰ পৰা সহায় বিচাৰিব পাৰে, উপকৃত হ’ব । বন্ধুৰ সৈতে চিনেমা চাই বা পিকনিকলৈ গৈ আবেলিৰ সময়খিনি আনন্দৰে কটাব পাৰে ।
মিথুন ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ সময় ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷ কর্মজীৱনত বিপদত পৰিলেও সুফল লাভ কৰিব পাৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আকাংক্ষিত ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলিলৈ নিজৰ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ সময় ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ পৰিয়ালক মুক্তমনে সহায় কৰিব পাৰে, শুভ ফল লাভ কৰিব ৷
সিংহ ৰাশি: টকা-পইচাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ সাৱধানে, চালি-জাৰি চাই ধন ব্যয় কৰক ৷ পইচা জমা কৰক ৷ নতুন কৰ্ম-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷ সন্ধিয়ালৈ সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আনন্দময় সময় অতিবাহিত কৰিব ৷
কন্যা ৰাশি: আজি মনে মনে থকাই উচিত ৷ চকু-কাণ খোলা ৰাখক কিন্তু নীৰৱে থকাই ভাল ৷ দিনটো শান্তিৰে পাৰ হৈ যাব দিয়ক । প্ৰাৰম্ভিক অধ্যয়ন নকৰাকৈ খৰধৰকৈ কোনো নতুন কাম আৰম্ভ নকৰিব । স্বাস্থ্যৰ বাবে এটা সাধাৰণ দিন । ঘৰত থকা আজৰি সময়ত আপুনি পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বৌদ্ধিক চৰ্চা কৰিব পাৰে । কষ্টোপাৰ্জিত ধন বিনিয়োগৰ বাবে শুভ দিন । দৰ্শনীয় স্থানত পিকনিকৰ পৰিকল্পনাৰে সন্ধিয়া সময়খিনি অতিবাহিত কৰক ৷
তুলা ৰাশি: সন্তুলিত আৰু মনোযোগী হওক । পুৱা খোজকাঢ়িবলৈ গ’লে অধিক আনন্দিত অনুভৱ কৰিব । নতুন পোছাক আৰু গহণা ক্ৰয় কৰি নিজকে সন্তুষ্ট কৰক ৷ আনহাতে, ব্যয়ৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখক ৷ অপ্ৰয়োজনীয় বস্তুত ধন ব্যয় কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে থকা মনোমালিন্য আজি দূৰ কৰিব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰত অহং ভাৱ এৰাই চলক ৷ মানুহৰ হৃদয়ত স্থান দখল কৰিবলৈ সমন্বয় আৰু বুজাপৰাৰ প্ৰয়োজন ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷ ভাল পৰিমাণৰ বেতন লাভ ৷ নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হ’ব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
ধনু ৰাশি: আশীৰ্বাদৰ বৃষ্টি হ’ব ৷ দিনটো আপোনাৰ বাবে লাভপূৰ্ণ হ’ব । আয় বা লাভ বৃদ্ধি হৈ আৰ্থিকভাৱে উপকৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ অত্যাধিক ব্যয় নকৰিব । সামাজিক অনুষ্ঠান আৰু যোগাযোগত নিজকে সক্ৰিয় কৰি ৰাখক, নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিব ৷ আনৰ সৈতে কৰা আচাৰ-ব্যৱহাৰত শান্ত আৰু সংযম বৰ্তাই ৰাখক ৷ সোনকালে খং উঠা প্ৰবৃত্তিয়ে এটা ভাল সুযোগ নষ্ট কৰিব পাৰে । গাড়ী চলাওতে সতৰ্ক হওক ৷ কোনো ধৰণৰ যানবাহন আইনৰ নিয়ম ভংগ নকৰিব ৷ দূৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷
মকৰ ৰাশি: ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত গুৰুত্ব দিয়ক ৷ বাহিৰা খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰত থকাটো ভাল ৷ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা জন্মিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সফল হ’ব ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি: পেছাদাৰী লোকসকলে দিনটোৰ আৰম্ভণিত সাৱধানতা অবলম্বন কৰিবলগা হ’ব পাৰে । কনিষ্ঠ আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত ব্যৱ্হাৰ কৰোতে শান্ত হৈ থাকক; ই উপকৃত কৰিব । মধ্যাহ্নৰ পিছত কৰ্মস্থলীৰ পৰিবেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব আৰু অধিক শান্ত হ’ব । ঘৰতো একেই পৰিবেশ থাকিব ৷ শান্তিপূৰ্ণ পৰিবেশে আনন্দিত আৰু উত্সাহিত কৰিব । প্ৰমোদ ভ্ৰমণ বা কামৰ বাবে দীঘলীয়া ভ্ৰমণ কৰিবলগা হ’ব পাৰে । ধৰ্মীয় স্থান দৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
মীন ৰাশি: আজি কর্ম, ব্যৱসায়-বিধিত অধিক ব্যস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ ৷ বন্ধু অথবা প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে কোনো পার্টি হ’ব পাৰে ৷ দিনটো প্ৰায় ভালেই ৷