কোন ৰাশিৰ লোকৰ নতুন দায়িত্ব লাভ...কোন ৰাশিৰ লোকৰ বাবে দিনটো ভাল...সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে

কোন ৰাশিৰ লোকৰ নতুন দায়িত্ব লাভ...কোন ৰাশিৰ লোকৰ বাবে দিনটো ভাল...সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : October 4, 2026 at 4:59 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল পাব ৷ বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল, ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি দিনটো বিপদাশংকা হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কাৰ্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ জীৱনত ভাল লাভ হʼব ৷ আপুনি ধৈৰ্য্যশীল, সহনশীল হয় ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰায় ভাল দিন হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম নহ’ব পাৰে, কিন্তু চিন্তা নকৰিবা ৷ দিনটো প্ৰায় সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আপোনাৰ আজি ধাৰণা ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ স্থিতি সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব, প্ৰশংসিত হʼব ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : মানসিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে, হতাশা হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত সম্পর্কক মনোযোগ দিব ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব, ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব । আচৰিত নহ’ব, আপুনি আজি ইভেন্ট হেণ্ডেলাৰ হʼব ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কাৰ্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধু-বৰ্গ লগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কার্য-কর্মত মনোযোগ দিব ৷ সফল হʼব ৷ পুত্ৰী-শিশুৰ চিন্তা হʼব পাৰে ৷ আনন্দ হʼব ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব, আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কক মনোযোগ দিব ৷