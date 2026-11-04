৪ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : কোন ৰাশিৰ বাবে পদোন্নতিৰ যোগ, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যৱসায়ত বৃদ্ধি ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ৪নৱেম্বৰ, বুধবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
৪ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 4, 2026 at 5:36 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সফল হ’ব ৷
- মিথুন ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলৰ পৰা উৎসাহিত হʼব ৷ ধ্যান বা যোগ কৰাটো ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়নৰ কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ দিনটো প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্য় ভাল ৷
- ধনু ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সফল ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সহনশীলতা আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ পৰীক্ষা হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : পাৰিবাৰিক জীৱন ভাল ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ ৷ উপহাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ পাৰিবাৰিক জীৱন সুখকৰ ৷ নতুন গাড়ী কিনৰ যোগ ৷
- মীন ৰাশি : নিজৰ ভালৰ বাবে অলপো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ৷