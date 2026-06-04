জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : June 4, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: বিপদৰ আশংকা থকা কৰ্মও সহজে সম্পন্ন হ’ব ৷ তথাপিও আপোনাৰ আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ কিন্তু আপুনি বিফলতা নাপায়, সফল হ’ব ৷
বৃষ ৰাশি: আজি গ্ৰহসমূহ আপোনাৰ পক্ষত নাই । কোনো নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বা নিজকে কোনো কামত জড়িত কৰাৰ আগতে, নিশ্চিত কৰক যে আপুনি কোনো অনৈতিক বা অবৈধ ক্ষেত্ৰত প্ৰবেশ কৰা নাই । নতুন কাম বা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ ফলদায়ক পৰিণাম লাভ নকৰিবও পাৰে । চখপূৰণ আৰু মন প্ৰফুল্ল কৰা কাৰ্যত সময় কটাই উদ্বেগ আৰু চাপ মুক্ত হ’ব পাৰে । জিভাক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক, সহজেই ক্ৰোধৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব । পেছাদাৰী দিশটো কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যি আপোনাক ধীৰ কৰি তুলিব পাৰে । ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক প্ৰভাৱান্বিত কৰাটো সহজ নহ’ব, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগা হ’ব পাৰে ।
মিথুন ৰাশি: এয়া চিন্তামুক্ত হোৱাৰ আৰু আনন্দ লোৱাৰ সময় । বজাৰ কৰা, খোৱা, ৰোমাঞ্চকৰ খেলা আৰু আনন্দ উপভোগ কৰা যিয়েই নহওক, আপোনাক আনন্দ দিয়া বহুতো কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিব । তথাপিও সন্ধিয়ালৈ আপুনি অধিক আবেগিক হৈ থাকিব, যি আপোনাক চিন্তিত আৰু বিৰক্ত কৰিব পাৰে । অনৈতিক কামত লিপ্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । আৰ্থিক ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা আছে । যোগাসনে আপোনাক শান্ত কৰিব পাৰে আৰু অপ্ৰত্যাশিত পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ সাহস প্ৰদান কৰিব ।
কৰ্কট ৰাশি: প্রিয় দিন ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বন্ধু-বৰ্গ, কার্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰিব ৷ আমদানি-ৰপ্তানিত ভাল সফল হ’ব, লাভ হ’ব ৷ টকা ৰাহি, সঠিক ব্যয় ৷ কার্য জীৱনত ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য দিব পাৰে ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷
সিংহ ৰাশি: দিনটো প্ৰায় ভাল সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় আৰু বন্ধুবৰ্গ, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব আৰু বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন হ’ব ৷ আনন্দময় দিন হ’ব ৷ দোকানত সাৱধানে টকা-পইচা খৰচ কৰিব ৷ জধে-মধে বহুতো বজাৰ কৰিব পাৰে ৷
তুলা ৰাশি: আনন্দময় দিন হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হ’ব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে প্রিয় দিন ৷ আপুনি ল’ৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ভালপোৱা বা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ সন্ধিয়ালৈ আশা আৰু আনন্দৰ দিন হ’ব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকা হ’ব ৷ কর্মত প্রতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু বিফল হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ আনন্দিত ফল লাভ কৰিব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷
ধনু ৰাশি: কর্মৰ প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ প্রতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে যদিও বিফল হ’ব ৷ মনোযোগ দিব ৷
মকৰ ৰাশি: দিনটোৰ প্ৰথমভাগত আপুনি আক্ৰমণাত্মক আৰু বিৰক্ত হৈ থাকিব । আপোনাৰ মনৰ পৰিৱৰ্তনক লক্ষ্য কৰক, ব্যক্তিগত সম্পৰ্কত আঘাত সানিব পাৰে । প্ৰিয়জনৰ লগত বিবাদত লিপ্ত হ’ব পাৰে আৰু কাৰোবাক আহত কৰিব পাৰে । এনে পৰিস্থিতি এৰাই চলিবৰ বাবে মনে মনে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ধ্যান সাধনা কৰক ৷ ই নিশ্চয় আপোনাক শান্তিপূৰ্ণ মন প্ৰদান কৰিব । দিনটোৰ দ্বিতীয়ভাগত পৰিস্থিতি উন্নত হ’ব । ঘৰৰ পৰিবেশ শান্ত আৰু আনন্দময় হ’ব । বিবাহিত লোকসকলে বৈবাহিক আনন্দ লাভ কৰিব । সন্ধিয়া কোনো শুভ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব পাৰে ।
কুম্ভ ৰাশি: আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ প্রিয় দিন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস-ভৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফলতা ৷
মীন ৰাশি: এটা আনন্দময় দিনৰ আভাস ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায়ে বিস্তাৰ লাভ কৰিছে আৰু আপোনাক বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আপোনাৰ কামৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জ্যেষ্ঠসকল সন্তুষ্ট হৈছে আৰু ই আপোনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ইতিবাচন মনোভাৱক দৰ্শাইছে । আপোনাৰ লাভ আৰু আয় বৃদ্ধি পাব । পিতৃ আৰু অন্য বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে ধন্যবাদ দিয়ক । বৰ্তমানৰ আনন্দময় সময় উপভোগ কৰক । দান বা অনুদান প্ৰদান কৰি আপোনাৰ দিনটোৰ অন্ত পেলাওক ।