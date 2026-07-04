শনিদেৱৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ফুলিব কপাল, কাৰ বাবে ৰৈ আছে সুবৰ্ণ সুযোগ, জানো আহক...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ শনিবাৰৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
দিনটোৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : July 4, 2026 at 4:20 AM IST
- মেষ ৰাশি : নতুন আৰু ভাল বন্ধু লাভ ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা সুন্দৰ দিন ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ আৰু পুৰণিবোৰৰ উন্নতি ৷ এই সকলোবোৰ লাভজনক হ’ব ৷ ব্যৱসায়ী আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ ভাল দিন ৷ ব’চৰ ভাল ব্যৱহাৰ আৰু সহকৰ্মীসকলৰ সহযোগিতাৰ ফলত উন্নতি হব ৷ পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷ ঘৰুৱা পৰিৱেশ ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লওক ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো নেতিবাচকতাৰে পূৰ্ণ হ’ব । উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ অভাৱ । বিষণ্ণতা আৰু নৈৰাশ্যক দূৰ কৰি ৰখাৰ বাবে আপুনি চেষ্টা কৰিব লাগিব । নিজৰ বিৰক্তি ভাবক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখক । অপ্ৰত্যাশিত ব্যয়ৰ বাবে সাজু থাকক । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সংঘাত এৰাই চলক । নতুন কোনো কাম হাতত লোৱাৰ বাবে দিনটো ভাল নহয় ।
- সিংহ ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা আছে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- তুলা ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ বহুতো ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ ভাল বন্ধু লাভ ৷ উপযুক্ত পথত চলিব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷
- ধনু ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ যুক্তিৰে সকোল কথা চিন্তা কৰিব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ মানসিক, শাৰীৰিক স্বাস্থ্য উন্নত ৷ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত মনৰ ভাব আদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব ৷
- মীন ৰাশি : ভৌতিক বস্তু লাভৰ বাবে পৰিৱেশ সুগম নহয় ৷ নতুন কাম আৰম্ভ নকৰিব ৷ শৰীৰ ভালে নাযাব ৷ মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হ’ব পাৰে ৷ ধৰ্মীয় কামত খৰচ হ’ব পাৰে ৷