কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দেওবাৰৰ দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক

কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দেওবাৰৰ দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি দেওবাৰে আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব। গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 4, 2026 at 1:40 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব পাৰে ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : দিনটো কিছু কঠিন ৷ বিপদ হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ কাৰ্য কর্মl পৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ পুৰণি ঘৰটো ন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম নহ’বও পাৰে ৷ কিন্তু চিন্তা নকৰিব, ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷
- কন্যা ৰাশি : আজি আপোনাৰ মনৰ ধাৰণাবোৰ ভাল হʼব ৷ স্থিতি সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ সন্ধিয়াটো নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : মানসিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে, হতাশা হʼব ৷ কর্ম জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ হতাশা হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ সফল হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব, ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব । আঁচৰিত নহ’ব আপুনি আজি ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হʼব ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- মকৰ ৰাশি : লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধু-বৰ্গ আৰু ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কার্যত মনোযোগ দিব ৷ ভাল সফল লাভ ৷
- মীন ৰাশি : প্রিয় দিন ৷ আজি ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন হ’ব । শুভবাৰ্তা লাভ ৷ লক্ষ্যত প্ৰায় সফল ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷