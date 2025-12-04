বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : December 4, 2025 at 5:13 AM IST
মেষ ৰাশি: মিশ্রিত খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ সফল হ’ব ৷
বৃষ ৰাশি: খং-ৰাগৰ কাৰণে কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চাত পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ পৰচৰ্চ্চাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।
মিথুন ৰাশি: আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ উপযুক্ত পথত চলিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব আৰু প্ৰায় সফল হ’ব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷
সিংহ ৰাশি: আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ আপোনাৰ সহনশীলতা আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হ’ব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ দিনটোৰ শেষত প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷
কন্যা ৰাশি: আপোনাৰ কর্মত আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ মনত বিদেশৰ ব্যৱসায়ৰ ইচ্ছা জন্মিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ৰ লক্ষ্যত সফলতা লাভৰ যোগৰ লগতে ব্যৱসায় বৃদ্ধি ৷ নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷
তুলা ৰাশি: আজি আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ কৰ্মজীৱন শুভ আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য লাভ কৰিব পাৰে ৷ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: ভাৰতীয় ধৰ্মত কয় যিয়েই নহওক কিয়, সদায় ভাল কর্ম কৰিব ৷ ইয়াৰ চূড়ান্ত ফলাফল নিভাঁজ হ’ব ৷ নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত মনোযোগ দিব ৷ ব্যৱসায়ত ধৈৰ্য নেহেৰুৱাব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ ৷
ধনু ৰাশি: নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ লাভ কৰিব, কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শই হ’ব ৷ পৰামর্শ মতে আপোনাৰ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব, প্ৰায় সফল হ’ব ৷ আপুনি নিজৰ মতে চাব আপুনি সফল হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: সকলো দিন একেদৰে নাযায় ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক, সফল হ’ব ৷
কুম্ভ ৰাশি: বহু ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ ঘটিব ৷ আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷
মীন ৰাশি: নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিয়ক ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷