ETV Bharat / state

কোন ৰাশিৰ লোকে সফলতা লাভ কৰিব, কোন ৰাশিৰ লোকে কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব... সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে

আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷

DAILY HOROSCOPE
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2026 at 5:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ ৰাশি: আজি আপুনি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ বৈবাহিক সংযোগত সফলতা লাভ ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভালেৰে যাব ৷

বৃষ ৰাশি: আজি আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলিলৈ সৰু যাত্রাৰ সম্ভাৱনা ৷ আবেলি নিজৰ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ বাবে কৰা সহায়ে ভাল ফল দিব ৷

মিথুন ৰাশি: আপুনি কৰ্মত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হ’ব ৷ কিন্তু আপোনাৰ সৈতে থকা আনসকল লোকে আৰাম কৰিব ৷ কর্মসূত্ৰে সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ এই যাত্রাৰ পৰা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভৰ যোগ ৷

কৰ্কট ৰাশি: আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি সৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মত প্রতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ’লে বিফল হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷ অন্যান্য ক্ষেত্ৰত সফলতাৰ যোগ ৷

সিংহ ৰাশি: মনে যি কয়, তাকে শুনক ৷ জীৱনৰ বহু ক্ষেত্ৰত সফল হ’ব ৷ সঠিক, আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আপোনাৰ বাবে আজিৰ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷

কন্যা ৰাশি: আজি আপুনি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷ আনন্দপূৰ্ণ, ভাল দিনৰ যোগ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিব ৷

তুলা ৰাশি: ৰং-বিৰঙৰ সাজ-পোছাক পৰিধান কৰাৰ লগতে আনন্দ-স্ফূৰ্তিত থাকিব ৷ ওচৰ-চুবুৰীয়া সকলো লোকেই আপোনাক ভাল পাব ৷ প্ৰেমাস্পদ অথবা পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে পার্টি হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ সংযোগত সফলতা লাভৰ যোগ ৷

বৃশ্চিক ৰাশি: চিন্তা-ভাৱনা নকৰাকৈ কর্ম কৰিলে আনৰ হৃদয়ে আঘাত পাব পাৰে ৷ নিজৰ চিন্তাধাৰাৰ সাল-সলনি নকৰিলে ধ্বংস অনিবাৰ্য ৷ বিচাৰৰ বাবে আজিৰ দিনটো সঠিক নহয় ৷ ব্যৱসায়, কর্মৰ বাবে সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিয়ক ৷

ধনু ৰাশি: শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শ্ৰোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে পৰিয়ালক প্ৰশংসা কৰক । আবেলিলৈ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ দিনটোৰ শেষত খৰচ বৃদ্ধিৰ আশংকা ৷

মকৰ ৰাশি: আজিৰ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কৰ্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীসকলৰ শুভ ৷

কুম্ভ ৰাশি: ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টিত অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা ৷ শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ ঘটাৰ সম্ভাৱনা ৷ দিনটোৰ শেষত হ’লেও প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত গুৰুত্ব দিয়ক ৷

মীন ৰাশি: বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে এটা ভাল দিন ৷ বিবাহিত আৰু অবিবাহিত সকলোৰে বাবেই আজিৰ দিনটো এটা ভাল দিন ৷ আজি মনটো ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিব । নতুন ব্যৱসায়, বিচাৰ হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷

TAGGED:

দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.