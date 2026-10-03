কেনেদৰে পাৰ হ’ব শনিবাৰৰ দিনটো ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব জানি লওক ৷
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : October 3, 2026 at 7:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত লক্ষ্য সফল হʼব ৷ আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : কর্মৰ প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি মনোযোগ দিব, সফল হʼব ৷ আপুনি এবাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত তাত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰক ।
- মিথুন ৰাশি : আজি আপুনি কর্ম, ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি আৱেগৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিব হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধু-বৰ্গ লগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কাৰ্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : কাৰ্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব । আনন্দিত ফল লাভ হʼব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন হʼব ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক,দিন ভাল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ যোগ-অনুশীলন কৰাৰ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মত প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কিন্তু প্রতিযোগিতাত বিফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ আবেলি কাৰ্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হʼব ৷
- মীন ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷