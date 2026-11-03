৩ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : কোন ৰাশিৰ বাবে পদোন্নতিৰ যোগ, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যৱসায়ত বৃদ্ধি ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ৩নৱেম্বৰ, মঙলবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
৩ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 3, 2026 at 5:34 AM IST
- মেষ ৰাশি : যিকোনো সিদ্ধান্ত সাৱধানে আৰু সুস্থিৰে ল’ব ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কার্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ স্বাস্থ্য ভালে থকাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকা সকলে সফল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কিন্তু সতৰ্ক থকা ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো ভাল, সুযোগ পাব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷
- সিংহ ৰাশি : আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিজৰ মনৰ শুনিব ৷ প্ৰেম সম্পর্ক ভাল ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিলে সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷
- তুলা ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ নতুন শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধু-বৰ্গ আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- ধনু ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সাৱধান হ’ব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ সহনশীলতা আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ পৰীক্ষা হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পার্টী হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷