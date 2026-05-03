কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

Published : May 3, 2026 at 4:11 AM IST
মেষ ৰাশি : আজি আপুনি কঠিন কাৰ্য সহজতে কৰিব ৷ আপোনাৰ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব, আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব ৷
বৃষ ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত ড্ৰাইভ আনন্দৰে সুস্থিৰে কৰিব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত। আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকি কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আজি আপোনাৰ নতুন অধ্যয়নত সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব পাৰে ৷ কিন্তু হতাশ নহ'ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ'ব ৷
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপুনি এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে, গা ধোৱা সৈতে মালিচ কৰাত, আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ।
তুলা ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ ব্যস্ত কাৰ্য্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি নিজৰ মনৰ শুনিব ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে, দীৰ্ঘসময় লাভ দিব ৷ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে। পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি : আপুনি নিজৰ মুখত লেকাম দি ৰাখিব নোৱাৰিব আৰু নিজৰ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব বাবে আপুনি কোনো সমস্যাত পৰিব পাৰে । নিজৰ কথা আৰু খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যিমান পাৰে চেষ্টা কৰক , নহ’লে গোটেই দিনটো আপোনাৰ তৰ্ক-বিতৰ্ক আৰু স্পষ্টীকৰণ দিওঁতে দিওঁতে পাৰ হৈ যাব । স্বাস্থ্য বৰ ভালে নাথাকিব ।
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ আপোনাৰ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷ বিবাহিত জীৱন আনন্দৰ হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আজি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আজি বিপদাশঙ্কা নহয়, দিন প্ৰায় ভাল, সফল হʼব ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
মীন ৰাশি : আপুনি আজি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ দুৰ্ভাগ্য হʼব পাৰে, গ্ৰহ ভাল নহয় ৷ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল'ব । সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷