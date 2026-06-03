জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : June 3, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ৷ বহুতো ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ ঘটিব ৷ আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ল’ৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷
বৃষ ৰাশি: পৰিয়ালৰ সৈতে বাহিৰলৈ গ’লে সাৱধানে গাড়ী চলাব ৷ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ৷ আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হ’ব ৷ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শ্ৰোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷
মিথুন ৰাশি: নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন, কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ কাৰ্য কৰি ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত সুফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ সফল হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: নতুন অধ্যয়নৰ প্ৰতি সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব পাৰে, কিন্তু হতাশ নহ'ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ'ব ৷ সত্যত থাকি সফল হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দময় হ’ব ৷
সিংহ ৰাশি: সকলো দিন একেই নহয় ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত সুফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: নতুন ব্যৱসায় কৰাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ভালপোৱা বা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে, গা ধোৱা সময়ত মালিচ কৰিব, সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ৷
তুলা ৰাশি: আজি পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্প র্ক ভাল হ’ব ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া আপুনি নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হ’ব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আপোনাৰ নিজৰ মনৰ শুনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব, সফল হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হ’ব পাৰে, দীৰ্ঘসময় লাভ দিব ৷ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শ্ৰোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । আপোনাৰ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্মজীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ দিনটোৰ শেষত খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি: নিজৰ মুখত লেকাম দি ৰাখিব নোৱাৰিব আৰু খং নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত যাব ৷ যাৰ বাবে কোনো সমস্যাত পৰিব পাৰে । যিমান পাৰে চেষ্টা কৰক নিজৰ কথা আৰু খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ, নহ’লে গোটেই দিনটো আপোনাৰ তৰ্ক-বিতৰ্ক আৰু স্পষ্টীকৰণ দিওঁতে দিওঁতে পাৰ হৈ যাব । মানসিকভাৱে আপোনাৰ বেয়া লাগি থাকিব । আপোনাৰ সমস্যাবোৰ ইমানেই ধ্বংসাত্মক যে সেয়া আপুনি চিন্তাও কৰিব পৰা নাই । প্ৰিয়জনৰ সৈতে ভাল মনেৰে থাকিব নোৱাৰিব । স্বাস্থ্যও বৰ ভালে নাথাকিব ।
মকৰ ৰাশি: আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ আপোনাৰ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ আপোনাৰ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ তেওঁলোকৰ পাপবোৰ গুপুতে ৰাখিব পাৰে ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ ৷ বিবাহিত জীৱন আনন্দৰ হ’ব ৷
কুম্ভ ৰাশি: আজি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আজি বিপদৰ আশংকা নাই, দিনটো প্ৰায় ভালেৰে পাৰ হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে প্ৰেমৰ সু-সম্পর্ক ৷ প্রিয় দিন ৷ নাম-সুনাম লাভ ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
মীন ৰাশি: আজি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ দুৰ্ভাগ্যৰ সম্ভাৱনা ৷ গ্ৰহৰ স্থান শুভ নহয় ৷ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল'ব । মিশ্রিত খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷