মেষ ৰাশিৰ লোকসকলে সাৱধানে থাকিব, তুলা ৰাশিৰ লোকৰ বাবে সফলতাৰ দিন...জানক আৰু কি কি আছে দিনটোৰ ৰাশিফলত
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : July 3, 2026 at 5:00 AM IST
মেষ ৰাশি: আজিৰ দিনটোত বিপদৰ আশংকা থাকিব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ কৰ্ম উন্নত কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি: আপোনাৰ দৃঢ় নিশ্চয়তা, নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভৰসা ৰখা উচিত ।আপোনাৰ ভাল গুণৰ বাবে কঠিন পৰিস্থিতিতো সঠিক ফল লাভ কৰিব ৷ কর্ম সমৰ্পণ কৰা প্ৰতিজ্ঞা লোৱা উচিত ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত মনোযোগ দিব ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি: আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ আবেলি নিজৰ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হʼব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷
কৰ্কট ৰাশি: কাষৰীয়া লোকসকলে আপোনাক ভাল পাব ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ৷ সন্ধিয়া নিজৰ প্ৰেমৰ সৈতে সময় কটাব ৷
সিংহ ৰাশি: নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ পাব, কিন্তু ভাল পৰামর্শই হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যত থাকি ভাল ফল লাভৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ টকা-পইচা সাৱধানে খৰচ কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷
কন্যা ৰাশি: আজি আপুনি আবেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হʼব ৷
তুলা ৰাশি: আজি ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টি কৰিবলৈ মন যাব পাৰে ৷ শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব ৷ আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ ঘটাৰ সম্ভাৱনা ৷ আপোনাৰ জীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ নিজৰ প্ৰেমৰ সম্পর্কক মনোযোগ দিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: কোনো নিৰ্দ্দিষ্ট কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতো কামটো বেয়া হোৱাৰ ভাৱনাই আপোনাক দিনটো বেৰি ধৰিব । কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । ঘৰত আপুনি কোনো সম্পৰ্ক বেয়া কৰিব পাৰে, তথাপিও আপুনি শীঘ্ৰেই সেয়া সমাধান কৰিব আৰু ভাতৃ-ভগ্নীৰ লগত মিলি সময় কটাব পাৰিব ।
ধনু ৰাশি: দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি: নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ পাব, কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শ হʼব ৷ আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব, প্ৰায় সফল হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
কুম্ভ ৰাশি: আজি আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ কৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত লক্ষ্যত সফল ৷ আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ পৰা বহুত লাভ হʼব ৷ বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিজৰ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷
মীন ৰাশি: আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ নিজৰ মনৰ কথাহে শুনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব, সফল হʼব ৷