দুটাকৈ ৰাশিৰ লোকৰ আছে পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা, কন্যা ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব পৰিশ্ৰমৰ ফল, জানক আৰু কি কি আছে দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : February 3, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি প্ৰায় ভালেই ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ আপোনাৰ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ শুভ ৷ ল’ৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
বৃষ ৰাশি: দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ দিনটো ভালেই, সফলতাৰ যোগ ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা ৷ নতুন কৰ্ম-লক্ষ্য প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা ৷ ব্যৱসায়-কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সফলতা পাব ৷
মিথুন ৰাশি: শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব ৷ ধ্যান বা যোগ কৰাৰ প্রয়োজন ৷ তেতিয়াহে প্ৰেমৰ সম্পর্কত ভাল হ’ব ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।
কৰ্কট ৰাশি: ব্যৱসায়-বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ কন্যা-শিশুৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
সিংহ ৰাশি: আজি আপোনাৰ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হ’ব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক, সফল হ’ব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা, গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত পালন কৰা উচিত ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব ৷
কন্যা ৰাশি: হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ কন্যা-শিশুৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ তথাপিও আপোনাৰ প্ৰায় ভালেই হ’ব ৷
তুলা ৰাশি: প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভালেই হ’ব ৷ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ দিনটো প্ৰায় ভালেই ৷ ঈশ্বৰে প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: নতুন দায়িত্ব বহনৰ সম্ভাৱনা ৷ নতুন অধ্যয়ন-কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু কাৰ্য কৰি ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰক ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল ৷
ধনু ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম সম্পাদন কৰক ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সফল হ’ব ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে, লোৱা সিদ্ধান্ত পালন কৰা উচিত ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব ৷
মকৰ ৰাশি: প্ৰায় সফল এটা দিন ৷ সহনশীলতা আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ ৷ প্ৰত্যেক মানুহে পৰিশ্ৰমৰ সুখ ভোগ কৰিব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷
কুম্ভ ৰাশি: পাৰিবাৰিক জীৱন আজি অতি ৰোমাঞ্চিত হৈ উঠিব ৷ আজি সকলো কাম সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসেৰে কৰিব পাৰিব ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ ৷ ইজনে-সিজনক কাপোৰ বা আন উপহাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ পাৰিবাৰিক জীৱন সুখকৰ ৷ নতুন বাহন ক্ৰয়ৰ যোগ ৷
মীন ৰাশি: নিজৰ ভালৰ বাবে অলপো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হ’ব ৷