বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 3, 2025 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছা প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে । কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ।
- বৃষ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা বিবেচনা কৰিব । মিশ্রিত খেলিমেলি হ'ব পাৰে ।
- মিথুন ৰাশি : যিকোনো সৎকৰ্মত আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব । আনন্দিত হৈ পৰিব ।
- কৰ্কট ৰাশি : ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব । প্ৰশংসা লাভ । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ।
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় । খং-ৰাগ নকৰিব । প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ।প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- কন্যা ৰাশি : অপৰিচিত লোকৰ পৰা আঁতৰত থাকক । দিনটো প্ৰায় ভাল । সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক ।
- তুলা ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেতো সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব । মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় হৈ থাকিব । পৰচৰ্চাৰ কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ।
- ধনু ৰাশি : সাৱধানেৰে কর্ম পালন কৰাৰ উচিত । পুৰণি অসম্পূৰ্ণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব । কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লগীয়া হ'ব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব । কৰ্মত সফল ।
- কুম্ভ ৰাশি : কঠোৰ কাৰ্য সহজতে কৰি সফল হ'ব । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব । সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- মীন ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি । সকলো ক্ষত্ৰতে সতৰ্ক হোৱা উচিত ।