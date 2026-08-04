জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক, আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক, আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : August 4, 2026 at 4:56 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি কম সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ কার্য- কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ বৃষ ৰাশি : আজি বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি আপুনি বহুত আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ জীৱনত ভাল হʼব ৷ প্ৰায় ভাল দিন হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি পৰিয়ালৰ লগত আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব ৷ কন্যা ৰাশি : পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক। আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : এটা প্ৰায় ভাল দিন ৷ অফিচৰ পাৰ্টীত আপোনাৰ সুন্দৰ সাজপাৰে সকলোকে মোহিত কৰিব ৷ ভাল খবৰ পাব পাৰে, যি আপোনাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত হ’ব বা প্ৰিয়জনৰ ক্ষেত্ৰত হ’ব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত আনন্দপূৰ্ণ মূহুৰ্ত উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু সহকৰ্মীৰ লগত সহযোগিতাৰে কাম কৰাৰ সময় ৷ বেছি কষ্ট নকৰাকে ফল লাভ কৰিব ৷ আক্ৰমণাত্মক ভাব আঁতৰ কৰক, আপোনাৰ কথাই নভবাকে বিপদ মাতি আনিব ৷ অযথা খৰচৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখক ৷
- ধনু ৰাশি : আজি বহুত লাভ হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকি কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ সময় কটাব পাৰিব ৷ কোনো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ সুন্দৰ সময় কটাবলৈ যাব পাৰে, নহ’লে সুন্দৰ এটা দিন প্ৰিয়জনৰ লগত ঘৰতে থাকিব পাৰে ৷ কাৰ্যালয়ৰ বাবে মাটি কিনিবলৈ পৰিকল্পনা কৰক, নতুন ব্যবসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথাও চিন্তা কৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : সৰু-সুৰা দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ আৰম্ভ হʼব ৷ সেইবাবে খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰিব ৷ পৰচৰ্চ্চা কৰাৰপৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
- মীন ৰাশি : অধ্যয়নৰ আৰু কাৰ্যভাৰ হʼব, কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷