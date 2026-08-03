ETV Bharat / state

ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদত সোমবাৰৰ দিনটোত কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, জানো আহক...

সোমবাৰে কাৰ ভাগ্য উদয় হ'ব ? কোন কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ বিপদ ? জানো আহক...

Daily Horoscope for 3rd August 2026
ৰাশিফল (RKC)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 4:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. মেষ ৰাশি : শিল্পী প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷
  2. বৃষ ৰাশি : আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷
  3. মিথুন ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ চিন্তামুক্ত হৈ থাকিব ৷ শৰীৰ ভাল ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল ৷ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব ৷
  4. কৰ্কট ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল, সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷
  5. সিংহ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ আনন্দৰে পাৰ হ’ব যদিও কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷
  6. কন্যা ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
  7. তুলা ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
  9. ধনু ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ মানসিক শান্তি লাভ ৷ সামাজিক সন্মান বৃদ্ধি ৷ ঘৰত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷
  10. মকৰ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছা প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
  11. কুম্ভ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
  12. মীন ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ সন্ধিয়ালৈ সকলো আশা পূৰ হ’ব ৷

TAGGED:

সোমবাৰৰ ৰাশিফল
দৈনিক ৰাশিফল
3 আগষ্টৰ ৰাশিফল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
DAILY HOROSCOPE FOR 3RD AUGUST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.