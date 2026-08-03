ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদত সোমবাৰৰ দিনটোত কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, জানো আহক...

ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদত সোমবাৰৰ দিনটোত কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, জানো আহক...
সোমবাৰে কাৰ ভাগ্য উদয় হ'ব ? কোন কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ বিপদ ? জানো আহক...
ৰাশিফল (RKC)
Published : August 3, 2026 at 4:31 AM IST
- মেষ ৰাশি : শিল্পী প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ চিন্তামুক্ত হৈ থাকিব ৷ শৰীৰ ভাল ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল ৷ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল, সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ আনন্দৰে পাৰ হ’ব যদিও কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- কন্যা ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ মানসিক শান্তি লাভ ৷ সামাজিক সন্মান বৃদ্ধি ৷ ঘৰত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছা প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ সন্ধিয়ালৈ সকলো আশা পূৰ হ’ব ৷