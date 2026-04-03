কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক

কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ? জানি লওক, ইটিভি ভাৰত, অসমৰ ৰাশিফলত...
Published : April 3, 2026 at 2:47 PM IST
- মেষ ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ শুভ বাৰ্তা লাভ কৰিব ৷ আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ অন্তত আপোনাৰ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আজি বিপদাশঙ্কা নহয়, দিন প্ৰায় ভাল সফল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ৷ বিপদাশঙ্কা কৰ্মক সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপুনি আজিৰ দিনটোত সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ ভাল হʼব, প্ৰায় সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷
- সিংহ ৰাশি : পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগত মন নিমিলিব পাৰে ৷ আজি আৰ্থিক লাভ হ’ব পাৰে ৷ দুপৰীয়া পিছত, প্ৰতিটো পদক্ষেপ ভাবি চিন্তি ল’ব ৷ ভাতৃৰ পৰা উপকৃত হ’ব ৷
- কন্যা ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷ কর্মত বাহিৰলৈ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : জীৱন সংগী নিৰ্বাচনৰ বাবে অতি শুভ দিন ৷ আয় বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু ব্যৱসায়ৰ বিকাশ হ’ব পাৰে ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত প্ৰমোদ ভ্ৰমণত আনন্দ লাভ কৰিব ৷ দুপৰীয়াৰ পিছত আপুনি খঙাল আৰু আক্ৰমাণাত্মক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কাৰো প্ৰতি আগ্ৰাসী হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত হোৱা বিবাদৰ বাবে, মানসিক অস্থিৰতা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয়তা অনুভৱ হʼব ৷ ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ভাল ফল পাব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : আজি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ বহু দিনৰ প্ৰেমক পাব পাৰে ৷ আপুনি পত্নীক সুন্দৰ উপহাৰ দিব ৷ আপোনাৰ আৰ্ট আৰু নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷