৩১ অক্টোবৰৰ ৰাশিফল : কোন ৰাশিৰ বাবে পদোন্নতিৰ যোগ, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যৱসায়ত বৃদ্ধি ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ৩১অক্টোবৰ, শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
৩১ অক্টোবৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : October 31, 2026 at 5:40 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ বিপদৰ আশংকা নাই ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ নতুন ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল ৷ ড্ৰাইভ আনন্দৰে সুস্থিৰে কৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ ভাগ্য ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ কর্ম-ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : কৰ্ম সহজে কৰিব পাৰিব ৷ নিজৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আঁচৰিত নহ’ব, কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ ৰোগ হ’ব পাৰে ৷ যোগ-অনুশীলন কৰাটো ভাল ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কাৰ্য্য-ব্যৱসায় সতৰ্ক থাকিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কর্ম-ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ বিবাহিতসকলৰ জীৱন আনন্দময় হʼব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- মকৰ ৰাশি : নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়নৰ কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মীন ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷