জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? দিনটোত কি কৰিব, কি নকৰিব ? সকলো জানিব পাৰিব আমাৰ এই ৰাশিফলৰ জৰিয়তে ৷
Published : March 31, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: আজিৰ দিনটো ৰসহীন আৰু আকৰ্ষণহীন হৈ থাকিব । সৰু-সুৰা অসুস্থতাই আমনি দিয়াৰ সম্ভাৱনা ৷ যাৰ ফলত এলেহুৱা, ভাগৰুৱা আৰু শক্তিহীন অনুভৱ কৰিব ৷ অধিক শৰীৰচৰ্চা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ বিশ্ৰাম লৈ অৱসৰৰ সময় পাৰ কৰক ৷ ভ্ৰমণৰ দিন পিছুৱাই দিয়ক, কাম শেষ কৰাৰ কাৰণে অ’ত-ত’ত দৌৰি ফুৰাৰ সলনি আৰাম কৰক । দুশ্চিন্তাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ কামৰ পৰা কিছু সময়ৰ বাবে ছুটী লওঁক । মন ভাল নথকাত প্ৰিয়জনৰ সৈতে মত বিৰোধ ঘটাৰ সম্ভাৱনা ৷ সন্তান অথবা নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ থকাৰ আশংকা । সাৱধানে থাকিব ৷
বৃষ ৰাশি: দিনটো মধ্যম ৷ নিজৰ ইচ্ছানুযায়ী দিনটো সজাই তুলিব পাৰে ৷ মানসিক স্থিৰতা আৰু প্ৰবল ইচ্ছাশক্তিৰ বলত দিনটো জটিল হৈ নাথাকে । আজি যিমান ভালকৈ কাম কৰিব, সিমানেই ভাল ফল পাব । দিশাহীনভাৱে অ’ত-ত’ত ঘূৰি ফুৰাৰ সলনি কাম কৰি যাওঁক । যিমান পাৰে ভালকৈ কাম কৰক আৰু আত্মবিশ্বাসৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাওঁক । পিতৃৰ পৰা কোনো লাভ আৰু উপকাৰ পাব । পিতৃৰ সৈতে কথাবোৰ আলোচনা কৰক ৷ খেল আৰু খেলুৱৈসকলৰ বাবে দিনটো বৰ ভাল ।
মিথুন ৰাশি: হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷ কৰ্মজীৱনত অশান্তিৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্রতিযোগিতাৰ সম্ভাৱনা যদিও বিফল হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: এক নতুন সক্ৰিয় দিন ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মত সুফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক ৷ প্ৰায় সফলতাৰে ভৰা এটা দিন ৷ ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ ৷
সিংহ ৰাশি: বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিনতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ শান্ত হৈ থাকি কৰ্ম সম্পাদন কৰিলে সফল হ’ব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ এবাৰ গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত পালন কৰা উচিত ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব ৷
কন্যা ৰাশি: পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন ৷ আজি আবেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব লাগিব ৷ পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সম্ভাৱনা ৷ খং-ৰাগৰ প্ৰভাৱ জীৱনত পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷ সন্তানৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
তুলা ৰাশি: প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ উন্নত হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ ঈশ্বৰে নিজৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিয়ক ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ দিনটোৰ শেষত ৰোগ-পীড়াই আমনি দিয়াৰ সম্ভাৱনা ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
ধনু ৰাশি: নিজৰ ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ নিজৰ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত সফলতাৰ যোগ ৷ কৰ্মজীৱনত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক লাভ ৷
মকৰ ৰাশি: স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালত ঔষধৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ ৰোগ-পীড়াৰ সম্ভাৱনা ৷ সদায় যোগ-অনুশীলন কৰা ভাল ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
কুম্ভ ৰাশি: পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলিলৈ কৰ্মজীৱন ভাল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ দিনটোৰ শেষত খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷
মীন ৰাশি: নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ পদক্ষেপ লোৱা উচিত ।আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফলতা লাভ কৰিব ৷