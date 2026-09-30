আজি কোন ৰাশিৰ লোকৰ খৰচ বৃদ্ধি, কোন ৰাশিৰ লোকে শান্ত হৈ থাকি কৰ্ম কৰাটো উচিত...জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব জানি লওক ৷
Published : September 30, 2026 at 4:50 AM IST
মেষ ৰাশি: আপুনি আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ বৈবাহিক সংযোগত সফলতা লাভ ৷ আজিৰ দিনটো প্ৰায় ভালেৰে পাৰ হ’ব ৷
বৃষ ৰাশি: নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ দিনটোৰ শেষলৈ নিজৰ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ফল লাভৰ যোগ ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হ’ব ।
মিথুন ৰাশি: আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী লোকসকলে আৰাম কৰিব ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত হৈ থাকিব ৷ কর্মৰ বাবে সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ এই যাত্রাৰ জৰিয়তে কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি: কর্মৰ প্ৰবল হেঁচা থাকিব আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তাৰমাজতে আপুনি সফল হ’ব ৷ প্রতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা, কিন্তু বিফল হ’ব ৷ মনোযোগ দিব ৷
সিংহ ৰাশি: আজি আপুনি আবেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব ৷ আপুনি ধৈৰ্যশীল, সহনশীল ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰায় ভাল দিন ৷
কন্যা ৰাশি: মাতৃ-পিতৃ, সন্তানৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ সংযোগত সফলতা ৷ সফলতা লাভ ৷
তুলা ৰাশি: পার্টি হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আশা-নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’ব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ যাত্রা, কৰ্ম, ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিয়ক ৷
ধনু ৰাশি: শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ বাবে যিকোনো সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ বুদ্ধিমত্তা প্ৰয়োগ কৰি কামবোৰ কৰক ৷
মকৰ ৰাশি: আপুনি আজি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ নিজৰ কৰ্ম, ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ ভুল পথত নচলিবলৈ আনক সহায় কৰিব । শিক্ষার্থীৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ৷ সফলতাৰ যোগ ৷
কুম্ভ ৰাশি: আজি পাৰ্টিৰ কোনো কাৰণ নাই ৷ বিনাকাৰণে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ আজি আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব ৷ আজি আপোনাৰ নতুন বন্ধুবৰ্গৰ বিচাৰ হ’ব পাৰে ৷ ভাল বন্ধুত্ব হ’ব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷
মীন ৰাশি: আপোনাৰ বাবে আজি ভাল দিন ৷ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ দিন হ’ব ৷ পুৰণি বন্ধুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত কৰ্মজীৱন ভাল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ সফল হ’ব ৷