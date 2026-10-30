৩০ অক্টোবৰৰ ৰাশিফল : কোন ৰাশিৰ বাবে পদোন্নতিৰ যোগ, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যৱসায়ত বৃদ্ধি ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ৩০অক্টোবৰ, শুকুৰবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
৩০ অক্টোবৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : October 30, 2026 at 6:51 AM IST
- মেষ ৰাশি : বিপদৰ আশংকা নাই, কিন্তু কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ ভাল লক্ষ্যত সফল, কিন্তু বন্ধুৰ লগত তৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : বিপদৰ আশংকা আছে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহিতৰ বাবে শুভ দিন ৷
- কৰ্কট ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ আনন্দময় দিন ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- সিংহ ৰাশি : জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভাৰসা ৰাখক ৷ বিপদৰ আশংকা নাই ৷
- কন্যা ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধু-বৰ্গ আৰু ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভা গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত ভাল ৷ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ সম্পর্ক ভাল ৷ প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ সন্ধিয়ালৈ মনৰ আশা পূৰণ হ’ব ৷ কর্মত প্ৰবল হেঁচাৰ সন্মুখীন হ’ব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : বিদেশলৈ শিক্ষা অধ্যয়নৰ বাবে যাব পাৰে ৷ ভাল দিন ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷
- মীন ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷