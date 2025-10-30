ETV Bharat / state

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?

Daily Horoscope for 30th October 2025
ৰাশিফল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 30, 2025 at 7:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. মেষ ৰাশি : নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ সাৰ্ব্বভৌমত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰক ৷ দিনটো প্রিয় ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷
  2. বৃষ ৰাশি : আনন্দময় দিন ৷ পার্টী হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷ কর্মৰ খাতিৰত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷
  3. মিথুন ৰাশি : কোনো পৰিস্থিতি সম্বন্ধে আপোনাক কোনোবাই নেতিবাচক তথ্য দিলে তেওঁৰ পৰা দূৰত থাকক । নেতিবাচক মনোভাৱ, আৰ্থিক কষ্ট আৰু আপুনি ভোগ কৰা আটাইবোৰ সমস্যাই আপোনাক ভুল পথত লৈ যাব । সকলো প্ৰকাৰ উদ্বেগ আৰু নেতিবাচক মনোভাৱ দূৰ কৰিবলৈ ধ্যান আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক ৷
  4. কৰ্কট ৰাশি : বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ ড্ৰাইভ আনন্দৰে সুস্থিৰে কৰিব ৷
  5. সিংহ ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ কিন্তু ভাল পৰামর্শ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
  6. কন্যা ৰাশি : অকস্মাৎ ব্যয় আৰু হজম সম্বন্ধীয় সামান্য অসুস্থতা হ’ব পাৰে । ক্ৰোধক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ আলোচনাৰ পৰা তৰ্ক-বিতৰ্ক আৰু কাজিয়া-বিবাদৰ সৃষ্টি হ’ব । কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা প্ৰিয়জনক লগ পাই আনন্দ লাভ কৰিব । শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগৰ বাবে দিনটো অনুকূল নহয় ।
  7. তুলা ৰাশি : পৰিয়ালৰ যনত লওক ৷ পুৰণি ঘৰটো ন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ সন্তানৰ সফলতাৰ বাবে দিনটো আনন্দময় হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো আপোনাৰ বাবে সৌভাগ্যশালী । সকলো প্ৰকাৰ আনন্দদায়ক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ আজিৰ সময়টো বৰ ভাল ৷ আপোনাৰ সম্পদ বৃদ্ধি পাব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা পাব । সৰু সুৰা সুখকৰ ভ্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
  9. ধনু ৰাশি : কিছু সময়ৰ বাবে অকলে আৰু নিৰ্জনে থাকিবলৈ বিচাৰিব । শান্ত বা মধুৰ বাক্যই সকলোকে উৎসাহিত কৰিব ৷ ধ্যান বা যোগ কৰাটো ভাল প্রয়োজন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
  10. মকৰ ৰাশি : দিনটো প্ৰাৰ্থনা ৷ কোনো ধৰ্মীয় আচাৰ পালন কৰিব পাৰে । ঘৰুৱা পৰিৱেশ ইতিবাচক হৈ থাকিব । বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনৰ পৰা উপহাৰ পাব পাৰে । কামত আপোনাৰ ঊৰ্ধ্বতনসকলৰ পৰা সন্তুষ্ট হ’ব ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ভাগৰুৱা হৈ থাকিব । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কাজিয়া বা বিবাদত লিপ্ত হ’ব পাৰে । ধন বিনিয়োগ কৰাৰ সময়ত আৰু আইনী বিষয়ক লৈ কাম কৰাৰ সময়ত সতৰ্ক থাকিব । অতিৰিক্ত ব্যয় হ’ব পাৰে । ব্যক্তিগত ক্ষতি হোৱাৰ পিছতো আপুনি লাভবান হৈ থাকিব । নিজৰ কথা আৰু খঙৰ উপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক । দুৰ্ঘটনা হ’ব পাৰে ।
  12. মীন ৰাশি : যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ হানিকাৰক আলোচনা নকৰিব ৷ ই জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷

TAGGED:

12 ASTROLOGICAL SIGND
DAILY PREDICTIONS
ইটিভি ভাৰত অসম
VEDIC ASTROLOGY
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.