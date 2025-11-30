কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : November 30, 2025 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি আৱেগিক চিন্তাধাৰাৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : গ্ৰহৰ দশা ভাল ৷ চিন্তামুক্ত হৈ থাকিব ৷ বন্ধুৰ পৰা উপহাৰ আৰু সহকৰ্মীৰ পৰা সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷ শৰীৰ ভালে থাকিব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল ৷ সহকৰ্মীৰ লগত দুপৰীয়াৰ আহাৰ খাবলৈ যাব পাৰে ৷ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিন প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত কটাব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰ স্থান অনুসৰি ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল ৷ লক্ষ্য সফল ৷
- কন্যা ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : আজি প্ৰায় ভাল ৷ কঠোৰ কর্ম পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ অৱশ্যে কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতিৰো যোগ আছে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : আজি দিনটোত কোনো বিশেষ কাম কৰিবলৈ মন নাযাব ৷ চকু আৰু কাণ খোলা ৰাখক ৷ মানসিক শান্তি লাভ কৰিব ৷ সামাজিকভাৱে সন্মান বৃদ্ধি ৷ ঘৰৰ পৰিৱেশ- ভুল বুজাবুজি আৰু আপোনাৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে বেয়া হৈ পৰিব ৷ সম্পতিৰ বিষয়ত আইনী কামত অলপ সময় লাগিব ৷ আশা নেহেৰুৱাব ৷
- মকৰ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছা প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো চিন্তা কৰিব ৷ নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ সহজে কৰ্ম কৰিব পাৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কৰ্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।