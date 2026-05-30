কোন ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে লাভজনক দিন, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যয় বৃদ্ধি...সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত

কোন ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে লাভজনক দিন, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যয় বৃদ্ধি...সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : May 30, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: ভাল লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্য ভাল ৷ কিয়নো আজি বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কিন্তু তাৰমাজতে সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ বিপদত পৰাৰ পূৰ্ব সতৰ্ক থাকক ৷ আবেলিটো প্ৰায় ভাল ৷
বৃষ ৰাশি: প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰ্ণ দিনটো ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে অতি লাভজনক হ’ব । ব্যৱসায়িক দিশত প্ৰতিদ্বন্দ্বীক হৰুৱাব আৰু নিজৰ বাবে জয়ৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব । সহকৰ্মীৰ পৰা সহায় বিচাৰিব পাৰে, উপকৃত হ’ব । বন্ধুৰ সৈতে চিনেমা চাই বা পিকনিকলৈ গৈ আবেলিৰ সময়খিনি আনন্দেৰে কটাব পাৰে ৷
মিথুন ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ দিনটো ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ কর্মই বিপদত পেলালেও ভাল ফল পাব ৷
কৰ্কট ৰাশি: আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো সফল হ’ব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভালেই হ’ব ৷ কম সময়তে অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কৰ্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে সফল হ’ব ৷
সিংহ ৰাশি: টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ সাৱধানে টকা-পইচা খৰচ কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব ৷ ভাগ্য ভাল প্ৰায় হ’ব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দময় হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: আজি কোনো কাৰণ নাই পার্টিৰ, তথাপিও বন্ধু আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ আজি উৎসৱ পালন কৰিব ৷ আজিৰ দিনটোত বিপদৰ আশংকা নাই ৷ দিনটো প্ৰায় ভালেই ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ যোগ ৷ লক্ষ্যত সফলতা লাভৰ যোগ ৷
তুলা ৰাশি: আজি আপোনাৰ সহনশীলতা আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ পৰীক্ষা হ’ব ৷ গ্ৰহৰ স্থিতি ভাল নহয় ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে সুখ ভোগ কৰিব পাৰিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: ইতিবাচক দিন ৷ নিৰাশাবাদী মনোভাৱক দূৰৈত ৰাখক । আইনী কাম-কাজসমূহ নিজৰ গতিত আগবাঢ়িবলৈ দিয়ক । স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । দিনটোৰ পিছৰ ভাগত পৰিস্থিতি উন্নত হ’ব পাৰে । আপুনি উত্সাহিত আৰু আত্মবিশ্বাসী অনুভৱ কৰিব আৰু সকলো অসম্পূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব । চিনেমা বা খেলা-ধূলাৰ দৰে বিনোদনশীল কাৰ্যত ধন ব্যয় হ’ব পাৰে ।
ধনু ৰাশি: অতি সাৱধানেৰে কর্ম পালন কৰা উচিত ৷ পুৰণি অসম্পূৰ্ণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰাত সহায় হ’ব ৷ মানুহৰ মাজত হোৱা বিবাদক সমাধান কৰাৰ বাবে পুনৰ চেষ্টা কৰা হ’ব ৷ আপোনাৰ সৎ কৰ্মক অধিক পৰিমাণে ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷
মকৰ ৰাশি: ঈশ্বৰে নিজৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে মংগল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ নিৰ্ণয় লোৱাত সফল হ’ব ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি: পেছাদাৰী লোকসকলে দিনটোৰ আৰম্ভণিতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগা হ’ব পাৰে । কনিষ্ঠ আৰু জ্যেষ্ঠজনৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰোতে শান্ত হৈ থাকক, ই উপকৃত কৰিব । দুপৰীয়াৰ পিছত কৰ্মস্থলীৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব আৰু অধিক শান্ত হ’ব । ঘৰতো একেই পৰিৱেশ থাকিব ৷ শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশে আপোনাক আনন্দিত আৰু উত্সাহিত কৰিব । প্ৰমোদ ভ্ৰমণ বা কামৰ বাবে দীঘলীয়া ভ্ৰমণ কৰিবলগা হ’ব পাৰে । ধৰ্মীয় স্থান দৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
মীন ৰাশি: কর্ম, ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ ৷ বন্ধু আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল ৷