কন্যা ৰাশিৰ লোকৰ বাবে কঠিন দিন, সিংহ ৰাশিৰ লোকৰ বাবে আনন্দৰ দিন... জানক আৰু কি আছে দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো ? কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কৰাটো অনুচিত, জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : June 30, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কার্য-কর্মত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ অধিক পৰিমাণে কামত মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ খং-ৰাগ কাৰণে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম সম্পাদন কৰক ৷
বৃষ ৰাশি: ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে, স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হ’ব পাৰে ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ বাহিৰা যাত্রাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব ৷ দুর্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা ৷
মিথুন ৰাশি: মেনেজাৰ আৰু প্রশাসকৰ অধিক ধন উপাৰ্জনৰ যোগ ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ ইফালে-সিফালে আজি আপুনি নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ পাব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ আনন্দিত ফল লাভ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দময় হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হ’ব পাৰে ৷ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ সৈতে জড়িত হ’ব ৷ আহাৰ খোৱাৰ আগত বা খোৱা বস্তু লোৱাৰ আগত, শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আৰু কেঁচুৱা পৰিষ্কাৰ কৰা বা ডাইপাৰ সলনি কৰাৰ পাছত চাবোনেৰে হাত ধোৱা আদি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক ৷
সিংহ ৰাশি: আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল হ’ব ৷ আনন্দময় হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ ল’ৰা-ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ভাল, সফলতা লাভ ৷ লক্ষ্যত সফলতা ৷
কন্যা ৰাশি: কঠিন দিন হ’ব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কার্য-কর্মত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে হতাশ হ’ব পাৰে ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ মাতৃৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
তুলা ৰাশি: ভাই-ভণ্টীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ আপোনাৰ দিন ভাল, সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় ডাঙৰ কৰিলে লাভ হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায়ৰ বিচাৰ হ’ব পাৰে ৷ ভাগ্য ভাল হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰাৰ নামত খৰচ হ’ব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ।
ধনু ৰাশি: ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ লগত পার্টি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়ালৈ নিজৰ প্ৰেমৰ সৈতে সময় কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে এটা মধ্যমীয়া দিন ৷ অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়ৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক । আজি সাৱধানে কথা কয় যেন । শান্ত আৰু বিনম্ৰ হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰক । এনেকুৱা কৰিব পাৰিলে সংসাৰত সুখ আৰু শান্তি বৰ্তি থাকিব । অহেতুক হতাশাত ভুগি নাথাকিব । ধৰ্মীয় কাৰণত আপোনাৰ কিছু খৰচ হ’ব পাৰে । যিসকলে পঢ়া-শুনা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে দিনটো বিশেষ কাৰ্যকৰ নহ’ব ।
কুম্ভ ৰাশি: কন্যা শিশুৰ সফলতাৰ বাবে আনন্দময় দিন হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হ’ব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
মীন ৰাশি: আনন্দময় দিন ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কার্যত মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফলতা ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে ভাল হ’ব ৷ ব্যৱসায়ৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিলে লাভ হ’ব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷