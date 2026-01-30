ETV Bharat / state

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ?জানি লওক বুধবাৰৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...

Daily Horoscope for 30th January 2026
ৰাশিফল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 3:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  • মেষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । কার্য জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । কর্মত শান্ত হৈ থাকিব । বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সফল । সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ।
  • বৃষ ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব । সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাত সফল ।
  • মিথুন ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্য সফল । কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব । আজি ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ।
  • কৰ্কট ৰাশি : পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে । সন্তানৰ অসফলতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ।
  • সিংহ ৰাশি : জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নপাবও পাৰে । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । কর্মত শান্ত হৈ থাকিব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব ।
  • কন্যা ৰাশি : দিনটো ভাল । ভাল বন্ধু লাভ । জীৱনত ভাল বন্ধু লআাভ । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
  • তুলা ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব । কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব । ভাগ্য প্ৰায় ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । নতুন কার্য-ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ।
  • বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব । বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব । নতুন পৰিকল্পনাৰে ন গৃহলৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে ।
  • ধনু ৰাশি : কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ।
  • মকৰ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব । প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব । ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ।
  • কুম্ভ ৰাশি : যাত্রা হʼব পাৰে । নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব । কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ।
  • মীন ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা নাই । কিন্তু কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল । ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ।পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।

TAGGED:

DAILY HOROSCOPE IN ASSAMESE
DAILY ASTROLOGY
ZODIAC SIGNS
12 ASTROLOGICAL SIGN
DAILY HOROSCOPE FOR 30TH JAN 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.