কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ?জানি লওক বুধবাৰৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 30, 2026 at 3:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । কার্য জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । কর্মত শান্ত হৈ থাকিব । বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সফল । সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ।
- বৃষ ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব । সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাত সফল ।
- মিথুন ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্য সফল । কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব । আজি ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ।
- কৰ্কট ৰাশি : পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে । সন্তানৰ অসফলতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ।
- সিংহ ৰাশি : জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নপাবও পাৰে । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । কর্মত শান্ত হৈ থাকিব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব ।
- কন্যা ৰাশি : দিনটো ভাল । ভাল বন্ধু লাভ । জীৱনত ভাল বন্ধু লআাভ । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
- তুলা ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব । কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব । ভাগ্য প্ৰায় ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । নতুন কার্য-ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব । বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব । নতুন পৰিকল্পনাৰে ন গৃহলৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে ।
- ধনু ৰাশি : কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব । প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব । ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ।
- কুম্ভ ৰাশি : যাত্রা হʼব পাৰে । নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব । কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ।
- মীন ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা নাই । কিন্তু কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল । ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ।পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।