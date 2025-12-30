আজি মঙলবাৰ, কোন কোন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাৰ বাবে দিনটো হ’ব মংগল
মেষ পৰা মীন ৰাশিলৈকে- মঙলবাৰে ১২টা ৰাশিৰ বাবে কেনে যাব দিনটো ? জানিবলৈ পঢ়ক ইটিভি ভাৰত, অসমৰ দিনটোৰ ৰাশিফল ৷
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 30, 2025 at 5:22 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় বা কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ কিছু সময়ত খেলিমেলি হʼব পাৰে, কিন্তু আপুনি বিফল নহ’ব ৷
- বৃষ ৰাশি : আনক শাসন কৰিব ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰিব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত বন্ধুত্ব স্থাপন হʼব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : সফলতা অনুসন্ধানৰ চিন্তা কৰক ৷ কঠিন পৰিস্থিতিত সঠিক, আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন বিষয় অধ্যয়নৰ কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰে ৷ সেইবাবে খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- কন্যা ৰাশি : আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিজৰ মনৰ কথা শুনিব ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব, সফল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : যদি আপুনি ভৱিষ্যতৰ বাবে বেংকত টকা জমা ৰাখে, তেন্তে দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে সেই টকাখিনিৰ পৰা লাভৱান হ’ব । লʼৰা-ছোৱালীৰ সাফল্যত আনন্দ লাভ কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ দৰমহা ভাল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ সতৰ্ক আৰু সাৱধানে থকাটো ভাল ৷
- ধনু ৰাশি : আশা পূৰণ আৰু আনন্দৰ দিন হʼব ৷ পুৰণি কৰ্মত সফল হʼব ৷ পুৰণি বিবাদবোৰ অন্ত হ’ব ৷
- মকৰ ৰাশি : অধ্যয়নৰ আৰু কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হʼব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
- কুম্ভ ৰাশি : নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কিন্তু কার্য-ব্যৱসায়ত ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ সাৱধানে কার্য কৰিব ৷
- মীন ৰাশি : এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ দুৰ্ভাগ্য হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহৰ দশা ভাল নহয় ৷ মিশ্রিত খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷