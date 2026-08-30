জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক দেওবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : August 30, 2026 at 4:59 AM IST
- মেষ ৰাশি : কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ লগত জড়িত আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ বুদ্ধিমতাৰে কর্ম কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : ব্যৱসায়ত নতুন কাম আৰু চাকৰিত পদ্দোন্নতিৰ যোগ আছে ৷ ব্যৱসায়ত প্ৰচুৰ ধন লগাব লগাত পৰিব ৷ সৰু ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ সকলো আপুনি ভবাৰ মতেই হ’ব ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ ভাল হʼব ৷ প্ৰায় সফল হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
- সিংহ ৰাশি : প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ জীৱনত সফল হʼব ৷ আপুনি লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব, আজি লক্ষ্যত উপনীত হৈ আপোনাৰ আনন্দ লাগিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত সহজতে গৌৰৱ নকৰিব আৰু পৰিশ্ৰম কৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : সামাজিক জীৱনত জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি হ’ব ৷ কষ্টৰ ফল লাভ কৰিব আৰু পৰিয়াল আৰু কামৰ মাজত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব ৷ বজাৰ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ দামী গহনা কিনিব পাৰে বা গাড়ী কিনাৰ কথাও ভাবক ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত সৰু বাদ-বিবাদ সোনকালে শেষ কৰিব পাৰিব ৷
- তুলা ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন হʼব ৷ আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আপুনি যুগল স্থিতি সম্মুখীন হʼব ৷ দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি, হতাশা হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ অন্যথা দিন বিপদাশঙ্কা হৈ পৰিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ভোজন-পানত মনোযোগ দিয়া উচিত ।
- কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল সফল হʼব ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷ দিনটো আপোনাৰ গ্ৰহ ভাল হয় ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হোৱাত সফল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আপুনি আজি মানসিক আৰু আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ আপুনি বন্ধুজনৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব ৷ কিন্তু তেনে বন্ধুজনৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ কৰি সতেজ হ’ব পাৰি । আজি প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷