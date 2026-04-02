জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ? জানি লওক আপোনাৰ ৰাশিফল...
Published : April 2, 2026 at 3:53 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ নতুন বন্ধু-বৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷
- বৃষ ৰাশি : কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ আবেগে যেন আপোনাক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ সৈতে কথা পতাৰ সময়ত এই দিশত লক্ষ্য ৰাখিব ৷ মহিলাতকৈয়ো আজি আপোনাৰ বাবে অধিক বিপজ্জনক হ’ল পানী ৷ পুখুৰী, নদী আদিৰ পৰা দূৰত থাকক ৷ মদ্যপান নকৰিব বা আপোনাৰ বাবে পিছলৈ ক্ষতিকৰ কৰিব পৰা কোনো কাম নকৰিব ৷ আজি গোটেই দিনটো কিবা কথাত অত্যধিক চিন্তাত থাকিব ৷ ভ্ৰমণ নকৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আজি ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ আবেলি সৰু এক যাত্রা হʼব পাৰে ৷ আবেলি কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱন ভাল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷
- তুলা ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব, অধ্যয়ন আৰু কাৰ্যভাৰ হʼব ৷ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে ৷ বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ বিবাহ আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্য্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ সপোনবোৰ সফল হোৱাৰ দিশত ৷ সেয়েহে আপুনি যদিহে কবি, সাহিত্যিক, মূৰ্তিকাৰ বা চিত্ৰশিল্পী হয় তেন্তে নিজৰ নিজৰ যুঁজত নামি পৰক ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ সু সময়, আৰু বিদেশত ব্যবসায় কৰিব বিচাৰিছে যদি আগবাঢ়ক ৷ ভাল কামৰ ভাল পুৰস্কাৰ পোৱাৰ সময় ৷