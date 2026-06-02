মংগলবাৰে কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকা আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ’ব, কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনে উন্নতি কৰিব ? জানো আহক...
Published : June 2, 2026 at 3:19 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ জীৱন বিকশিত কৰা দিন ৷ ব্যৱসায়ত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ ব্যৱসায়ত খৰচ বৃদ্ধি ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : মেনেজাৰ আৰু প্রশাসকে অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ইফালে-সিফালে বহু অনাকাংক্ষিত পৰামর্শ পাব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা আছে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম হ’ব পাৰে ৷ দিনটো প্ৰায় সফল ৷ নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব । আপুনি আজি ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত কোনো বিষয়ত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷ ভুল বুজাবুজি আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ অদৰকাৰী খৰচ আৰু দুঃসাহসিক কায্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ দিনটো অতি সাধাৰণভাৱে পাৰ হ’ব ৷
- ধনু ৰাশি : নিজৰ ওপৰত থকা আশ্বাস, ভাৰসা ৰাখক ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি : ব্যৱসায় কৰাত ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ উত্তমৰূপে কথোপকথন কৰা আৱশ্যক ৷ উচিত সময়ত কার্য কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধু লাভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ বিচাৰ কৰা আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সফল হʼব ৷ খেলিমেলিও হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ হতাশা নহ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ তাকিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷