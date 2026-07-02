জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : July 2, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: আপুনি নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন, কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু কাৰ্য কৰি ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
বৃষ ৰাশি: নতুন অধ্যয়নৰ প্ৰতি সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যত থাকি সফলতা লাভ কৰিবলৈ পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পীসুলভ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ গান গোৱা, কবিতা আবৃত্তি কৰা, নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ আবেলি আপোনাৰ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হʼব ৷ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি: কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।
সিংহ ৰাশি: নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ পাব, কিন্তু ভাল পৰামর্শই হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ সফলতাৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷
কন্যা ৰাশি: গোটেই দিনটো এলাহ ভাবে আপোনাৰ লগ নেৰিব ৷ এটা সাধাৰণ দিন ৷ মূৰৰ বিষ, উদ্বিগ্নতা আদিত ভূগিব আৰু মাতৃৰ শৰীৰক লৈ চিন্তাত থাকিব ৷ প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু কথাত হোৱা তৰ্ক-বিতৰ্কই আপোনাৰ মনক অসন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব ৷ পানীত থকা জীৱ আৰু আৰু অচিনাকী মহিলাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ আইনী কাগজ-পত্ৰ বা মাটি-সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানে কাম হাতত লওক ৷
তুলা ৰাশি: নতুন আৰম্ভণি ৷ নতুন সম্বন্ধ আৰু সুন্দৰ ভ্ৰমণে আপোনাৰ ভাতৃ-ভগ্নীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল আৰু সন্তোষপূৰ্ণ কৰাত সহায়ক হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভণিৰ বাবে উত্তম সময় ৷ বিদেশৰ পৰা ভাল খবৰ পাব পাৰে ৷ আপোনাৰ জমা টকা সুন্দৰ সুতত লাভ কৰিব ৷ শত্ৰুৰ বিপৰীতে হোৱা বিজয়ে আপোনাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: শিক্ষার্থীৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ৷ বিদেশলৈ শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷
ধনু ৰাশি: ধনৰ আগমন ঘটিব আৰু আপোনাক দিয়া কাৰ্য সঠিক সময়ত পুৰা কৰিব পাৰিব ৷ ভ্ৰমণ বিশেষকৈ ভক্তিমূলক ভ্ৰমণ শুভ হ’ব ৷ ভাতৃৰ ঘৰ বা প্ৰিয়জনৰ ঘৰত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ভাগ ল’ব পাৰিব ৷ তেওঁলোকক লগ পায় আনন্দ অনুভৱ কৰিব আৰু বৈবাহিক জীৱন সুখৰ হ’ব ৷ ভাল খাদ্য আৰু সুন্দৰ মনে আপোনাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব ৷ ভাল কাম কৰিবলৈ কোনো কথাতে পিছ হুঁহকি নাহিব ৷
মকৰ ৰাশি: পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কৰ্ম কৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি: নতুন বৈদেশিক শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হ’ব পাৰে ৷ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
মীন ৰাশি: দিনটোৰ আৰম্ভণিতে কৰ্মজীৱনৰ কাৰণে মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্যত সফল হʼব ৷