2026 বৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো দিন কেনে যাব, জানিবলৈ পঢ়ক শুকুৰবাৰৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...

2026 বৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো দিন কেনে যাব, জানিবলৈ পঢ়ক শুকুৰবাৰৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ?জানি লওক শুকুৰবাৰৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 2, 2026 at 5:23 AM IST
- মেষ ৰাশি : ভাল সুযোগ পাব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : সন্তানৰ সফলতাৰ বাবে দিনটো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷ দৰমহা ভাল হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- মিথুন ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা নকৰিব ৷ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে বন্ধুত্ব স্থাপন হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : কাষৰীয়া সকলো লোকে আপোনাক ভাল পাব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । সন্ধিয়াটো আপুনি নিজৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ভৱিষ্যতৰ বাবে বেংকত ধন জমা কৰিব পাৰে, দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে সেই টকাখিনিৰ পৰা লাভৱান হ’ব । নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি ৷ পইচা জমা কৰক ৷ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰ, ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো নাৰীৰ বাবে সৌভাগ্যপূৰ্ণ হʼব ৷ চৰকাৰী নথিপত্রত সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আৱেগীক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ বিপদাৰ আশংকা নাই ৷ কৰ্ম সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ! সত্যৰ ভাল ফলৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেতো সময় উলিয়াই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত মনোযোগ দিব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আৰম্ভণিত কার্য জীৱনৰ কাৰণে মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷
- মীন ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰ ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত কটাব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷