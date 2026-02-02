আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ? জানি লওক আপোনাৰ ৰাশিফল...
কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
Published : February 2, 2026 at 6:53 AM IST
মেষ ৰাশি : দিন প্ৰায় ভাল সফল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : বিপৰীত লিঙ্গৰ ব্যক্তিৰ সৈতে জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিন ভাল হʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : ভাগ্য ভাল হʼব ৷ সৰু যাত্রা বা মন্দিৰ ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ পৰিয়ালৰ লগত, বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷
তুলা ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালত ঔষধ কিনাত খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷
ধনু ৰাশি : আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ আনন্দিত ফল লাভ হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্ম্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়নত মনোযোগ দিব ৷ শান্ত থাকি কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, সফল হʼব ৷
মীন ৰাশি : পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷