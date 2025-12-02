একাধিক ৰাশিৰ বাবে শুভ আজিৰ দিনটো… কোনে কৰিব পাৰিব বিদেশ ভ্ৰমণ… জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 2, 2025 at 5:31 AM IST
- মেষ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছা প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে । কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব । খৰচ বৃদ্ধি ।
- বৃষ ৰাশি : খং-ৰাগক নিয়ন্ত্রণ কৰিব । বহুতো ব্যক্তি লগত বন্ধুত্ব হʼব । নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ।
- মিথুন ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো চিন্তা কৰিব । লক্ষ্যত সফল । বন্ধুৰ লগত তৰ্ক নকৰিব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ।
- কৰ্কট ৰাশি : নতুন বন্ধু-বৰ্গ হʼব পাৰে । ভাল বন্ধু লাভ । মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
- সিংহ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে । দিনটো ভাল । সফলতা লাভ । পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । গ্ৰহ স্থান ভাল । প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হোৱাত সফল হʼব ।
- কন্যা ৰাশি : দিনটো ভয়, নিৰাপত্তাহীনতা আৰু অনিশ্চয়তাৰ অনুভৱ হʼব । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ।
- তুলা ৰাশি : সন্তানৰ সফলতাই আপোনাক আনন্দ দিব । কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে । নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল । অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : নতুন অধ্যয়নৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহʼব পাৰে । কিন্তু হতাশা নহʼব ।কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হʼব ।
- ধনু ৰাশি : আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ । বন্ধুৰ লগত সম্পর্ক ভাল । পার্টী হʼব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভাৰসা ৰখা উচিত । কঠিন পৰিস্থিতিত সঠিক ফল লাভ । কর্ম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা লোৱা উচিত । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হʼব । নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । উৎসৱ পালন কৰিব । কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব । লক্ষ্যত সফল ।
- মীন ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি । সতৰ্ক হোৱা উচিত ।