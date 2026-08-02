দেওবাৰে কোন ৰাশিৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, কাৰ জীৱনত আছে বাধা, কোন ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা...পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (RKC)
Published : August 2, 2026 at 3:56 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ পৰা বহুত লাভ ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ ৰং-বিৰঙৰ সাজ-পোছাক পৰিধান কৰিব পাৰে ৷ পার্টী হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : কৰ্মস্থলীত জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া নকৰিব । অলপ আপোচ কৰাৰ চেষ্টা কৰক ৷ অপ্ৰত্যাশিত আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা ।
- কৰ্কট ৰাশি : সহনশীলতা আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল নহয় ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷
- সিংহ ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ সন্ধিয়াটো আপুনি নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷ দিনটো ভাল ৷ এলেহুৱা বা নিৰুৎসাহিত নহʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে ন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ কাঠৰ বস্তু নতুনকৈ কনিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্ম ব্যস্ততা বাঢ়িব ৷ কু-পথত নচলিব ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিত নপৰিবৰ বাবে মনে মনে থকাই উচিত । মানসিক শান্তি লাভৰ বাবে ধনৰ এক বৃহত পৰিমাণ ধৰ্মীয় কাৰ্য, ৰীতি নীতিত ব্যয় কৰিব পাৰে । পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত সময় কটাোক ৷
- কুম্ভ ৰাশি : খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা বা নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ সুখেৰে জীৱন-যাপন কৰ ক ৷ সৌভাগ্যৰ উদয় ৷ সম্পত্তি, ঘৰৰ পৰা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল ৷ ড্ৰাইভ সাৱধানে আৰু সুস্থিৰে কৰিব ৷