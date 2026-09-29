ETV Bharat / state

কোন ৰাশিৰ লোকৰ নতুন দায়িত্ব লাভ...কোন ৰাশিৰ লোকৰ বাবে দিনটো ভাল...সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে

আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷

DAILY HOROSCOPE
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 4:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ ভাল হ’ব, প্ৰায় সফলতা লাভ কৰিব ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতি লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ নতুন কৰ্ম-লক্ষ্য প্ৰদানৰ যোগ ৷ নিজৰ ব্যৱসায়, কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ তথাপিও কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কিছু সময়ত খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু আপুনি বিফলতা নাপাব ৷ তাকে দেখি নিৰুৎসাহিত নহ’ব ৷ আপোনাৰ কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সফলতা পাব ৷

বৃষ ৰাশি: আজি আপুনি আন লোকক শাসন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰখা উচিত ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সংযোগ স্থাপন ৷ আজি কোনো নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷

মিথুন ৰাশি: আপুনি সফলতা, অনুসন্ধানৰ কথা চিন্তা কৰে ৷ সেইবাবে পৰাপক্ষত নিজক পৰাজিত হ’বলৈ নিদিব । অত্যন্ত কঠিন পৰিস্থিতিত সঠিক, আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷

কৰ্কট ৰাশি: আপুনি নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন, কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ নিজৰ কাৰ্য কৰি ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷

সিংহ ৰাশি: আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ বাবে যিকোনো সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰে ৷ সেইবাবে খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰি প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ সংযোগত সফলতা লাভ ৷

কন্যা ৰাশি: আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ নিজৰ মনৰ শুনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফলতা লাভ ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব, সফল হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হ’ব পাৰে, দীৰ্ঘসময় লাভ দিব ৷

তুলা ৰাশি: যদি আপুনি টকাখিনি ভৱিষ্যতৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেংকত জমা ৰাখে, তেন্তে দীৰ্ঘসময়ৰ কাৰণে সেই টকাখিনিৰ পৰা লাভৱান হ’ব । ল’ৰা-ছোৱালীৰ সাফল্যই আনন্দ দিব ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ যোগ ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷ ভাল বেতন লাভ ৷

বৃশ্চিক ৰাশি: আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কিন্তু সতৰ্ক আৰু সাৱধানে তথা সুস্থিৰে থকাটো ভাল ৷

ধনু ৰাশি: আপোনাৰ বাবে এটা আশা আৰু আনন্দৰ দিন ৷ পুৰণি কৰ্মত সফলতা লাভ ৷ পুৰণি বিবাদবোৰৰ অন্ত পৰিব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷

মকৰ ৰাশি: নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰক ৷ প্ৰায় ভাল, সফল দিন ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।

কুম্ভ ৰাশি: আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে কার্য-ব্যৱসায়ত ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত, সাৱধানে কামবোৰ কৰক ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ প্ৰায় সফলতাৰে ভৰা দিন ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷

মীন ৰাশি: আজি আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ দুৰ্ভাগ্যৰ সম্ভাৱনা ৷ গ্ৰহৰ স্থিতি শুভ নহয় ৷ কাৰোবাৰ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’ব নে নলয়, সেয়া নিৰ্ণয় লোৱাত খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷

TAGGED:

দিনটোৰ ৰাশিফল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফল
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.