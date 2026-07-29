জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : July 29, 2026 at 5:10 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি আপুনি নতুন দায়িত্ব পাব ৷ সেইবাবে কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব, ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
বৃষ ৰাশি: আজি দিনটোত আপোনাৰ চকু আৰু কাণ খোলা ৰাখক, কাৰণ আজি আপোনি যথেষ্ঠ বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে উচিত সময় নহয় ৷ নতুন কাম আৰম্ভ নকৰাই ভাল কাৰন তাৰ বাবে আপুনি মনৰপৰা সাজু নহয় ৷ শৰীৰৰ যত্ন লওক আৰু থিক সময়ত খোৱা আৰু টোপনি যাওক ৷ ধ্যান কৰক আৰু অলপ সময় অকলে থাকক, মনৰ অৱস্থাৰ উন্নত হ'ব ৷
মিথুন ৰাশি: কিছু বেয়া হোৱাৰ সম্ভাবনা আছে ৷ আপুনি মানসিকভাবে আৰু শাৰীৰিক ভাবে অসুষ্ট অনুভব কৰিব ৷ সেয়ে আপোনাৰ ভালপোৱা কামত মন দিয়ক যিয়ে আপোনাক চিন্তামুক্ত কৰিব ৷ খঙৰ পৰা মুক্ত থাকক ৷ খৰছৰ মাত্ৰা বাঢ়িব ৷ যোগ আৰু ধ্যানৰ যোগেদি মনক শান্ত কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি: আপোনাৰ কার্য্যই জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
সিংহ ৰাশি: আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ আজি ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব। নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি: পঢ়ুৱৈসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কঠিন । সন্তানক লৈ দুশ্চিন্তাই আপোনাক অসুবিধা দি থাকিব পাৰে । শ্বেয়াৰ বজাৰ আৰু জুৱাই আপোনাক হতাশ কৰিব । সাৱধানে থাকক। আজি গোটেই দিন আপুনি পুৰণি দিনৰ কথা মনত পেলাই বিষণ্ণ হৈ থাকিব । বৌদ্ধিক আলোচনাত লিপ্ত নহ’ব ।
তুলা ৰাশি : আপুনি আজি শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ অন্তত আপোনাৰ প্ৰেম সম্পর্কক মনোযোগ দিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ফলদায়ক । আজি আপুনি আৰ্থিকভাবে লাভবান হ’ব পাৰে । আজিৰ দিনটো নতুন কাম হাতত লোৱাৰ বাবে শুভ দিন । সৰু-সুৰা ভ্ৰমণৰ যোগ আছে । আজি আপুনি মানসিকভাৱে আৰামত থাকিব ।
ধনু ৰাশি: গ্ৰহৰ দশা আজি অলপ ভাল ৷ লক্ষ্মী দেৱীৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত পৰি থাকিব, কামৰ ফল ভোগ কৰক ৷ সামাজিক কামত কৃতকাৰ্য হ'ব ৷ সুখত থাকক আৰু পৰিয়ালৰ সদস্য সকলৰ লগত সময় কটাব ৷
মকৰ ৰাশি: আজি বিপৰীত লিঙ্গৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব, ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ এই দিনটো বিপদাশংকা নহয় ৷
কুম্ভ ৰাশি: খৰচ আৰু জমাৰ হিচাপ একে থাকিব, সেয়েহে খৰচত চকু দিয়াৰ দৰকাৰ নহলে ভুগিব লগীয়া হ'ব ৷ খৰচৰ মাত্ৰা নকমে কিন্তু আপুনি জমাৰ হিচাপ ঠিকেই ৰাখিব পাৰিব ৷ ধাৰে লোৱা আৰু আনক ধাৰে দিয়াৰ পৰা অলপ দিন আঁতৰত থাকক ৷ শৰীৰৰ যত্ন লওক আৰু মানসিক শান্তিৰ বাবে চেষ্টা কৰক ৷
মীন ৰাশি: গ্ৰহৰ প্ৰভাব আপোনাৰ ওপৰত ভাল ভাবে পৰা যেন লাগে ৷ আপোনাৰ বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনৰ চকুৰ মনি হৈ পৰিব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত সম্পৰ্ক উন্নত হ'ব আৰু লাভজনক হ'ব ৷ কিন্তু আপুনি তেওলোকক সময় দিয়াত ব্যৰ্থ হ'ব ৷ আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ শুভেচ্ছা লাভ কৰিব ৷ নতুন বন্ধুত্ব আৰু ব্যবসায়িক সম্পৰ্ক লাভদায়ক হ'ব ৷