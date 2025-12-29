ভগৱান শিৱৰ কৃপাত সোমবাৰে কোনবোৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকা সমৃদ্ধিশালী হ’ব, জানো আহক...
সোমবাৰ মানেই বাবা ভোলানাথৰ দিন । ভগৱান শিৱৰ কৃপা কাৰ ওপৰত বৰষিব ? ইটিভি ভাৰত, অসমৰ জৰিয়তে জানো আহক আজিৰ ৰাশিফল...
Published : December 29, 2025 at 5:30 AM IST
- মেষ ৰাশি : কম সময়ত অধিক লাভ পোৱাৰ আশাত কোনো কাম নকৰিব, বিপদত পৰিব পাৰে । কোনো আইনী কাৰ্যৰ পৰা আতঁৰত থাকক; আৰ্থিক লেনদেনত সৰ্তক হওক । আজি একাগ্ৰতাৰ অভাৱ হ’ব পাৰে; কামত নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব । দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত দুৰ্ঘটনা হ’ব পাৰে; সাৱধানতাৰে গাড়ী চলাওক । সন্ধিয়া সময়ত শাৰীৰিকভাৱে অধিক সক্ৰিয় যেন অনুভৱ কৰিব। ঘৰতো পৰিৱেশ যথেষ্ঠ উত্সাহজনক হৈ থাকিব । এটা সৰু ধৰ্মীয় যাত্ৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে । অপ্ৰত্যাশিত অৰ্থ লাভ কৰিব পাৰে ।
- বৃষ ৰাশি : ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনক প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : কর্ম ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ভাল মনৰ বাবে যোগ অনুশীলন কৰা ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হ’লেও সফল হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ পৰচৰ্চা নকৰিব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷
- তুলা ৰাশি : আজি বিপদৰ আশংকা নাই ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে ভাল ফল লাভ ৷ উত্তমৰূপে কথোপকথন কৰা আৱশ্যক, সফল হʼব ৷ উচিত সময়ত কার্য কৰিব, সফল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : ধাৰ্মীক উৎসৱ উদযাপন কৰিব ৷ ভ্রমণ কৰিব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ পৰাপক্ষত শান্ত হৈ থাকিব ৷
- মীন ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ সকলো কৰ্ম সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷